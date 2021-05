Berghuis gewaarschuwd: ‘Dat kun je op een toernooi niet maken’

Zondag, 9 mei 2021 om 12:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:49

Steven Berghuis mist De Klassieker tegen Ajax van zondag vanwege een schorsing. De aanvoerder van Feyenoord kreeg onlangs tegen Vitesse (0-0) een rode kaart voorgehouden voor een harde tackle op Maximilian Wittek. Eerder dit seizoen overkwam de vleugelaanvaller hetzelfde in het bekerduel van Feyenoord met sc Heerenveen (4-3 nederlaag). Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Frank de Boer zondagochtend de vraag hoe hij tegen het soms wispelturige gedrag van Berghuis op het veld aankijkt.

"Hij moet natuurlijk wel beseffen dat je dat op een toernooi niet kan maken", geeft De Boer een waarschuwing af aan Berghuis bij ESPN. "Je benadeelt jezelf maar vooral het team op dat moment. En hopelijk heeft hij ervan geleerd. We hebben het er natuurlijk al meer over gehad, het is natuurlijk ook een stuk frustratie, want het loopt niet. Hij weet natuurlijk hoe belangrijk hij kan zijn voor Feyenoord. Bij het Nederlands elftal komt hij op een ander niveau binnen eerlijk gezegd. Bij Feyenoord is hij de man waar iedereen naar uitkijkt, die het moet beslissen", legt De Boer het verschil uit tussen de situatie van Berghuis bij zijn club en als international.

Presentator Milan van Dongen haakt vervolgens in met een observatie. "Simpel gezegd: Als hij dat bij het Nederlands elftal doet, dan krijgt hij op zijn flikker van Georginio Wijnaldum en Memphis Depay." De Boer is het wel eens met die lezing. "Dat verwacht ik ook, eerlijk gezegd", aldus de bondscoach, die hoopt dat Berghuis flink gas terug gaat nemen wat betreft tackles. "Als je een tackle moet maken, stond je waarschijnlijk al niet goed." Er is over dergelijke voorvallen al gesproken met de Feyenoord-aanvaller. "Daarvoor had hij al zo'n moment tegen Heerenveen. Hij moet gewoon weten voor voor invloed het kan hebben voor hem maar vooral voor het team."

"Maar nogmaals: Bij het Nederlands elftal heb ik hem niet zulke rare dingen zien doen, dus laten we daar maar vanuit gaan." Berghuis kreeg een schorsing opgelegd van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. De aanvoerder van de Rotterdamse club miste vorige week al de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (3-2 nederlaag) en is dus ook tegen Ajax niet van de partij. Oorzaak van de sanctie was de keiharde charge van achteren op Wittek van twee weken geleden. Arbiter Dennis Higler zag zich genoodzaakt om gelijk de rode kaart te trekken.