Spanning stijgt: Babel laat Galatasaray dromen, Fener wint in minuut 96

Zaterdag, 8 mei 2021 om 21:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:47

De strijd om de landstitel in Turkije krijgt een extra hoofdstuk. Galatasaray greep zaterdag een laatste strohalm in de Süper Lig door koploper Besiktas met 3-1 te verslaan en de achterstand op de stadsgenoot, met nog twee speeldagen te gaan in de Süper Lig, tot drie punten terug te brengen. Concurrent en eveneens stadsgenoot Fenerbahçe leek tegelijkertijd bijzonder dure punten te laten liggen bij het tegen degradatie strijdende Ankaragücü, maar het team van trainer Emre Belözoglu sloeg in minuut 96 toe: 1-2. Een zeer belangrijke treffer voor de ranglijst: 81 punten voor Besiktas, 79 punten voor Fenerbahçe en 78 punten voor Galatasaray.

Galatasaray - Besiktas 3-1

De bezoekers dachten na nog geen twee minuten op 0-1 te komen, maar een harde kopbal van Josef na een vrije trap werd wegens buitenspel ongeldig verklaard. Na iets meer dan tien minuten spelen brak Ryan Babel, die net als Ryan Donk aan het startsignaal was verschenen, de wedstrijd open: de Nederlander ontving na een goede sprint een uitstekende bal van Gedson Fernandes en werkte het leer vervolgens achter doelman Ersin Destanoglu: 1-0.

Vijf minuten voor de pauze kwam Besiktas dankzij een rake strafschop op gelijke hoogte. Donk was voorafgaand aan een hoekschop iets te handtastelijk in het strafschopgebied jegens Atiba Hutchinson, die ook redelijk snel naar de grond ging. De VAR kwam eraan te pas en uiteindelijk was het Rachid Ghezzal die de bal vanaf elf meter onberispelijk in de rechterhoek schoot. Doelman Fernando Muslera koos voor de andere hoek: 1-1.

In de extra tijd dwong Galatasaray alsnog een voorsprong in de rust af. Dit keer was het Radamel Falcao die na een duel met Hutchinson naar de grond ging, waarna Babel de bal naast het doel van Destanoglu kopte. Scheidsrechter Cüneyt Çakir wees naar de stip en Falcao schoot de bal in de rechterhoek: 2-1. Twee invallers beslisten een kwartier voor tijd de stadsderby: Emre Kilinc omspeelde Destanoglu en uit diens pass vanaf links tekende Arda Turan, ingevallen voor Babel, van dichtbij voor de 3-1.

Ankaragücü - Fenerbahçe 1-1

Al na drie minuten spelen liepen de bezoekers achter de feiten aan. Het was José Sosa die de bal op een riskante positie pardoes in de voeten van Alper Potuk werkte en daarmee de 1-0 inleidde: de middenvelder, die nota bene jarenlang voor Fenerbahçe speelde, kon rechtstreeks op doel afgaan en schoot de bal laag achter doelman Harun Tekin. Enkele minuten voor de pauze poetste het team van Emre Belözoglu de achterstand weg: na een goede aanval over diverse schijven mikte Ozan Tufan de bal op aangeven van Enner Valencia in de rechterhoek: 1-1.

Fenerbahçe leek na rust niet in staat om een overwinning over de streep te trekken, maar in minuut 96 grepen de bezoekers toch drie punten. Na een voorzet van Irfan Can Kahveci vanaf de rechterkant ontsnapte Valencia aan de aandacht van de defensie van Ankaragücü en kopte hij van dichtbij de 1-2 binnen. Het team van Emre Belözoglu speelt nog thuis tegen Sivasspor en uit tegen Kayserispor. Besiktas wacht resterende ontmoetingen met Fatih Karagümrük (thuis) en Göztepe (uit), terwijl Galatasaray het seizoen afsluit tegen Denizlispor (uit) en Yeni Malatyaspor (thuis)