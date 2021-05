Ronald Koeman voert één verandering door tegen Atlético Madrid

Zaterdag, 8 mei 2021 om 15:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:21

Barcelona en Atlético Madrid maken zich op voor de kraker in het Camp Nou, zaterdag vanaf 16.15 uur. Ronald Koeman kiest ten opzichte van de 2-3 overwinning van een week geleden in en tegen Valencia voor één verandering: Óscar Mingueza neemt de plaats van Ronald Araújo in. In het 3-5-2-systeem van de Nederlander, die zijn plaats op de bank door een schorsing voor de tweede en laatste keer aan Alfred Schreuder moet afstaan, staat Frenkie de Jong op het middenveld.

Marc-André ter Stegen verdedigt het doel van Barcelona en heeft een driemansdefensie voor zich: Mingueza, Clément Lenglet en Gerard Piqué. De zijkanten zijn voor Sergiño Dest, die de voorkeur krijgt boven Sergi Roberto, en de onbetwistbare Jordi Alba. Op het middenveld het gebruikelijke trio De Jong-Sergio Busquets-Pedri. Lionel Messi en Antoine Griezmann moeten voorin voor de aanvallende impulsen zorgen. Philippe Coutinho en Ansu Fati zijn de enige spelers die door blessureleed bij Barcelona ontbreken.

Barcelona kan bij winst in het Camp Nou de koppositie in LaLiga pakken. Atlético heeft 76 punten en dat zijn er twee meer dan Barcelona: 74. Real Madrid heeft eveneens 74 punten en is gebaat bij een nederlaag van los Colchoneros in het Camp Nou. Het onderling resultaat geeft namelijk de doorslag en dat is tussen Barcelona en Real Madrid in het voordeel van de regerend landskampioen. Als het team van Zinédine Zidane de resterende vier wedstrijden wint, te beginnen zondagavond tegen nummer vier Sevilla, én Atlético in Barcelona verliest, dan is de prolongatie van de landstitel een feit.

Het is nog onduidelijk in welke formatie het team van Diego Simeone zal spelen. Alhoewel Atlético een 4-4-2-opstelling laat doorschemeren, valt een 5-3-2-systeem ook niet uit te sluiten. Dat zou betekenen dat Yannick Ferreira Carrasco aan de linkerkant plaatsneemt en Koke als defensieve middenvelder speelt, met daarvoor Marcos Llorente en Thomas Lemar. Simeone heeft al zijn spelers tot zijn beschikking, daar Renan Lodi, José Maria Giménez en Lemar deze week weer bij de groep aansloten.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, De Jong, Jordi Alba; Messi en Griezmann.

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Mario Hermoso; Carrasco, Koke, Marcos Llorente, Lemar; Luis Suárez en Correa.