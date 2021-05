‘Als Bakker dat aan zijn spel weet toe te voegen, kan hij echt heel ver komen’

Zondag, 9 mei 2021 om 00:15 • Thijs Verhaar • Laatste update: 14:27

Een flink aantal Oranje-internationals is zonder blessures zeker van een uitnodiging voor het naderende EK, maar er is ook een groep die in spanning zal afwachten of er deze maand een telefoontje komt van Frank de Boer. Voetbalzone helpt hem en de overige zeventien miljoen bondscoaches een handje door in te zoomen op die laatste categorie. In de tweede aflevering gaat de aandacht uit naar Mitchel Bakker, die onlangs nog met Paris Saint-Germain aantrad in de halve finale van de Champions League en in het heenduel flink de wind van voren kreeg van ploeggenoot Neymar.

Door Thijs Verhaar

Wat Neymar onze landgenoot precies toeriep weet niemand, maar zijn lichaamstaal was pijnlijk duidelijk. De man van 222 miljoen euro was in het eerste duel van het inmiddels definitief verloren tweeluik met Manchester City allerminst tevreden met de inbreng van Bakker. Waar hij hem in de eerste helft nog probeerde te coachen, deed hij na rust geen enkele moeite meer om zijn ongenoegen te verhullen. Als de linksback weer niet in de buurt was om mee te combineren, kreeg hij een boze blik toegeworpen. Een verwijtende schreeuw volgde geregeld als hij geen loopactie maakte om ruimte te maken voor Neymar en de verongelijkte handgebaartjes van de Braziliaan werden breed uitgemeten door de regisseur. Dat is al pijnlijk te noemen, maar het allerergste was nog dat Bakker ook vaak opzichtig werd overgeslagen door zijn teamgenoten als hij wél mee kwam naar voren. “We kunnen dus wel zeggen dat het niet de meest gelukkige avond in zijn leven was”, concludeert Goal-journalist David Hernandez met gevoel voor understatement.

De clubwatcher van Paris Saint-Germain noemt de twintigjarige Bakker zelf ook de zwakste schakel in dat met 1-2 verloren duel, maar vindt dat Neymar het nooit op die manier had mogen laten blijken. “Hij miste met name in de tweede helft steun en reageerde dat af op zijn teamgenoten. Ik denk dat zijn houding dus vooral zijn eigen frustratie is geweest. Daar wordt hij in de Franse pers ook terecht op afgerekend.” Voormalig PSG-middenvelder Jérôme Rothen stelde bijvoorbeeld als analist bij RMC Sport dat de Braziliaan zijn leidersrol uit het oog verloor met zijn gedrag richting zijn teamgenoot. “Ik vind niet dat je het Bakker kwalijk kunt nemen dat hij op dit niveau niet thuisgaf”, meent Hernandez. “Hij is gewoon nog wat te jong en bleu om zo’n belangrijke positie goed in te kunnen vullen bij een topclub als PSG. En Neymar hielp hem andersom ook niet door niet of nauwelijks mee te verdedigen.”

Bakker en Neymar in betere tijden. Beide spelers hebben niet gereageerd op het voorval.

Bakker stapte in de zomer van 2019 transfervrij over van Jong Ajax en liep daar geregeld Leeroy Echteld tegen het lijf op het trainingscomplex van de Parijzenaars. De 52-jarige oefenmeester had destijds de leiding over het inmiddels opgeheven beloftenelftal en maakt tegenwoordig deel uit van de technische staf van PEC Zwolle. “We kenden elkaar al omdat hij in zijn tijd bij Jong Ajax veel contact had met de jongens van de AZ-jeugd, die ik toen onder mijn hoede had.” Een directe samenwerking tussen de twee had bij de Parijse reserves tot de mogelijkheden kunnen behoren, ware het niet dat de club Stanley Nskoki voor 12,5 miljoen euro aan Nice verkocht. “Daarmee kwam er bij het eerste direct een plek vrij voor Mitchel en hij heeft het vervolgens uitstekend opgepakt. Hij is heel leergierig, liet echt zien dat hij er veel voor over heeft om te slagen. Het is natuurlijk ook een unieke kans om van Ajax naar PSG te gaan en daar vervolgens direct mee te mogen trainen met de grote sterren.”

De linksback zou in zijn eerste seizoen uiteindelijk vijf keer binnen de lijnen komen en staat in de huidige jaargang al zeer verdienstelijk op 38 optredens, waarvan tien in de Champions League. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat eerste keuze Juan Bernat in september zijn voorste kruisband afscheurde en nog altijd niet wedstrijdklaar is, terwijl ook Layvin Kurzawa en Abdou Diallo moeite hebben om voor langere tijd fit te blijven. Het is dus deels mazzel dat Bakker zoveel speeltijd krijgt, maar Hernandez benadrukt direct dat de international van Jong Oranje het zelf ook heeft verdiend. “In de Champions League was het tegen City door zijn onervarenheid niet goed genoeg, maar in de Ligue 1 laat hij het wel degelijk zien met zijn energie, snelheid en goede linker. Hij moet alleen nog wat aan zijn rendement werken. Twee assists in 38 wedstrijden is nog wat te weinig.”

Bakker in duel met Riyad Mahrez, die later uit een vrije trap de winnende goal zou maken (1-2).

Echteld sluit zich aan bij die woorden en ziet op dat vlak kansen weggelegd voor Bakker. “Als hij dat aan zijn spel toe kan voegen, weet ik zeker dat hij echt heel ver kan komen”, aldus de voormalig beloftentrainer van PSG. Nu waren in zijn optiek beide backs in de twee duels met Manchester City niet dominant genoeg, waardoor de verdediging van de tegenstander rustig in positie kon blijven staan om de bevliegingen van Neymar te pareren. “Dat ontbrak er wat mij betreft aan bij Paris en juist dat is de afgelopen jaren zo belangrijk geworden bij alle topclubs. Kijk bijvoorbeeld hoe Dani Alves dat vroeger op rechts deed bij Barcelona. Omdat hij steeds als een extra aanvaller opstoomde, kon Messi doen wat ie wilde en datzelfde moet Mitchel ook voor Neymar gaan doen.”

Echteld is van mening dat Bakker alle fysieke voorwaarden in huis heeft om dat offensieve element inderdaad aan zijn spel toe te kunnen voegen. “Hij heeft kracht, lengte, snelheid en een goede techniek. Ik denk alleen dat hij de schroom nog een beetje van zich af moet gooien. We moeten ook niet vergeten dat dit pas zijn eerste seizoen in de basis is”, benadrukt hij. “Het is al heel knap dat hij erbij zit en nu moet hij die lijn door zien te trekken.” De 52-jarige oefenmeester vindt het daarom heel interessant om te volgen hoe Bakker zich mentaal gaat houden na de publieke terechtwijzing van Neymar. In het tweede deel van het tweeluik (2-0 voor City) raakte de linksback zijn basisplaats kwijt aan de meer ervaren Abdou Diallo, maar hij mocht wel invallen. Die tien minuten durende invalbeurt verliep zonder grote missers en de Nederlander voerde geconcentreerd zijn taken uit.

Mitchel Bakker is uitgegroeid tot een vaste waarde van Jong Oranje, met wie hij deze zomer de eindfase van het jeugd-EK kan spelen als hij niet wordt uitverkozen voor het 'grote' Nederlands elftal.

“Mitchel is ook geen jongen die snel in de war raakt. Hij laat zich niet zomaar van zijn stuk brengen”, aldus Echteld, die in zijn eigen tijd als speler nog samen met de vader van Bakker speelde bij Haarlem. “Dat maakt het extra leuk om Mitchel nu te zien aanhaken bij PSG. Natuurlijk hoopte ik dat al toen hij bij PSG kwam, maar je moet het maar wel even doen.” De oefenmeester heeft van dichtbij meegemaakt hoe jonge talenten in korte tijd moesten buigen of barsten bij de Parijse topclub en hoopt dat Bakker snel kan doorpakken. “Natuurlijk is het soms even vervelend als je op je kop krijgt van de grote jongens, maar dat hoort er op dat niveau nu eenmaal bij. Hij moet gewoon zorgen dat hij leert van de wedstrijden die hij speelt en dan moet de toekomst uitwijzen of hij de vaste eerste linksback van PSG kan worden of niet.”

Indien hem dat lukt, is Bakker wat Echteld betreft ook meteen een uitstekende optie voor het Nederlands elftal. Daar wordt de eerste keuze van Jong Oranje nu al mondjesmaat mee in verband gebracht, maar voorlopig geeft bondscoach Frank de Boer de voorkeur aan Owen Wijndal van AZ. “Bij Owen zie je al wel dat hij er constant overheen gaat en daarmee ruimte creëert voor zijn ploeggenoten”, verklaart Echteld die keuze desgevraagd. Cijfers van statistiekenbureau Opta wijzen inderdaad uit dat Bakker in aanvallend opzicht minder bijdraagt dan de andere mogelijke linksbacks Wijndal, Tyrell Malacia en Patrick van Aanholt. Hij komt veel minder vaak in het strafschopgebied van de tegenstander en schiet ook minder vaak op doel dan zijn drie voornaamste concurrenten bij het Nederlands elftal.

Alle statistieken zijn door Opta berekend per negentig minuten en afgerond op 1 cijfer achter de komma.

In verdedigend opzicht spreken diverse statistieken juist weer wel in zijn voordeel. Bakker is van de vier uitgelichte linksbacks na Wijndal het sterkst in persoonlijke duels, zowel over de grond als in de lucht. Ook wordt hij gemiddeld per negentig minuten het minst vaak voorbij gedribbeld door een tegenstander. Alleen tegen de razendsnelle Leroy Sané van Bayern München had hij het in de kwartfinale van de Champions League bij vlagen erg lastig, maar Riyad Mahrez kwam hem bijvoorbeeld weer niet voorbij in een een-op-een-duel, terwijl Bakker in de Ligue 1 ook zijn mannetje staat. “En zijn passing is eveneens prima verzorgd”, vult Joris van der Ban aan namens Opta. De data-specialist vermeldt daarbij wel dat je met de passingcijfers niet meer dan een ‘voorzichtige conclusie’ kunt trekken. “Want de pressing tegen PSG is vaak anders dan tegen AZ, Feyenoord of Crystal Palace. Desondanks doet hij het goed op dat vlak.”

Indien De Boer de defensief sterke Bakker serieus overweegt als optie voor het EK, zal de back wel speeltijd af moeten blijven dwingen in het restant van het seizoen. Zijn voornaamste concurrent Bernat is bijna weer fit en Goal-journalist Hernandez haalt aan dat Bakker onder Mauricio Pochettino sowieso minder vaak eerste keuze is dan onder zijn voorganger Thomas Tuchel. De Argentijnse keuzeheer zou reeds hebben bij de clubleiding hebben aangegeven dat hij niet tevreden is met de bezetting op die cruciale positie het elftal. “Het ziet er in de nabije toekomst dus niet heel goed uit voor Bakker, want Kurzawa heeft pas zijn contract verlengd tot 2024 en Bernat ligt ook nog tot 2025 vast”, aldus de clubwatcher, die vermoedt dat de Nederlander verhuurd gaat worden als er in de zomer inderdaad een linksback bij komt. “En dat kan zomaar heel goed voor hem uitpakken. Het enige wat hij nu nog mist is ervaring en als je pas twee keer een halve finale van de Champions League hebt gespeeld, staan er ongetwijfeld mooie clubs voor je in de rij. Jullie hoeven je in Nederland dus geen zorgen te maken om Bakker. Hij komt er wel.”