Kenneth Vermeer vindt nieuwe club: ‘Hij brengt kwaliteit en leiderschap’

Vrijdag, 7 mei 2021 om 17:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:12

Kenneth Vermeer speelt de komende twee jaar voor FC Cincinnati, zo bevestigt de club uit de Major League Soccer via de officiële kanalen. De 35-jarige doelman gaat bij de club van manager Jaap Stam de concurrentie aan met voormalig PSV- en Roda JC Kerkrade-keeper Przemyslaw Tyton.

Vermeer heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend, wat betekent dat hij tot eind 2022 verbonden blijft aan FC Cincinnati. "We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om onze selectie te verbeteren en geloven dat Kenneth kwaliteit en leiderschap aan ons team toevoegt", aldus algemeen directeur Gerard Nijkamp. "Hij heeft zijn hele carrière succes gekend en we vinden dat dit een goede aanvulling is op onze selectie. We zijn blij Kenneth in Cincinnati te hebben en kijken ernaar uit om hem snel aan ons team toe te voegen."

Vermeer wordt de vijfde keeper die FC Cincinatti onder contract heeft. Tyton is op dit moment de eerste doelman onder Stam, die ook Cody Cropper, Ben Lundt en Beckham Sunderland tot zijn beschikking heeft. Bij de club zijn ook Maikel van der Werff, Jürgen Locadia, Kamohelo Mokotjo, Haris Medunjanin en assistent-trainer Said Bakkati actief. Het seizoen in de Amerikaanse competitie is half april van start gegaan. Cincinatti staat na drie wedstrijden met slechts één punt en een doelsaldo van -8 onderaan.

Stam en Vermeer zijn geen onbekenden voor elkaar, daar ze in het seizoen 2006/07 samenspeelden bij Ajax en in het seizoen 2019/20 kort samenwerkten bij Feyenoord. De vijfvoudig Oranje-international speelde voor Ajax, Willem II, Feyenoord en Club Brugge, alvorens hij een jaar geleden in de Verenigde Staten terechtkwam. In zijn eerste, en naar later bleek enige, seizoen voor Los Angeles FC kwam hij tot vijftien optredens. In april verliet hij laatstgenoemde club.