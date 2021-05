Iker Casillas wederom in het ziekenhuis door hartproblemen

Donderdag, 6 mei 2021 om 09:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:13

Iker Casillas is vanwege hartproblemen wederom in het ziekenhuis beland, zo onthult AS. Het ging fout voor de voormalig doelman van Real Madrid, FC Porto en Spanje op 28 april tijdens een potje padel met vrienden. De 39-jarige Casillas klaagde over pijn in zijn borstkas en een abnormaal hoge hartslag. Hij werd ruim een week geleden gelijk naar een ziekenhuis in Madrid vervoerd voor onderzoeken. Korte tijd later mocht de oud-speler alweer naar huis.

Enkele dagen na de gang richting het ziekenhuis in de Spaanse hoofdstad plaatste Casillas een foto van zichzelf op Instagram met de tekst 'Twee jaar na datum'. Hiermee verwees de gewezen sluitpost naar zijn hartaanval op 1 mei 2019 op het trainingsveld van FC Porto. Casillas werd destijds met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie. De doktoren constateerden twee jaar geleden een myocardinfarct, een infarct aan het weefsel van het hart. Nadien kwam hij niet meer in actie en vorig jaar zomer kwam er definitief een einde aan de loopbaan van de doelman.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het lijkt inmiddels weer beter te gaan met Casillas, die woensdag via Instagram liet zien dat hij een geslaagde hardloopronde achter de rug had. De clubicoon van Real wilde in 2020 een gooi doen naar het voorzitterschap van de Spaanse voetbalbond, terwijl hij tevens werd genoemd als adviseur van Real-voorzitter Florentino Pérez. In beide gevallen echter slaagde Casillas er niet in om zijn ambitie te verwezenlijken.