Paulo Fonseca begint aan afscheidstournee met AS Roma

Dinsdag, 4 mei 2021 om 12:08 • Yanick Vos • Laatste update: 13:53

Paulo Fonseca is bezig aan zijn laatste weken als trainer van AS Roma. De club heeft dinsdagmiddag bevestigd dat de coach na dit seizoen vertrekt. Het aflopende contract van de Portugese trainer wordt niet verlengd. “Namens AS Roma wil ik Paulo Fonseca bedanken voor zijn werk en leiderschap gedurende de afgelopen twee jaar”, reageert voorzitter Dan Friedkin op de clubwebsite. Maurizio Sarri is volgens Sport Mediaset de voornaamste kandidaat om Fonseca op te volgen. Naar verluidt ligt voor de ervaren coach een tweejarig contract klaar, met daarbij een jaarsalaris van vier miljoen euro plus bonussen.

Fonseca maakte in 2019 de overstap van Shakhtar Donetsk naar Roma, waar hij zijn handtekening zette onder een tweejarig contract. De ex-trainer van onder meer FC Porto lag dit seizoen al langere tijd onder vuur vanwege tegenvallende prestaties in de Serie A. In de Europa League werd de halve finale bereikt ten koste van Ajax. Door een 6-2 nederlaag in de heenwedstrijd van de halve finale tegen Manchester United is een finaleplaats uit zicht geraakt. De return staat voor aanstaande donderdag op het programma.

“De afgelopen twee jaar hebben we meerdere hoogte- en dieptepunten meegemaakt”, zegt de vertrekkend trainer. “Ik heb altijd alles gegeven voor de club en stad. Ik wil graag alle Roma-fans bedanken, iedereen met wie ik heb samengewerkt, de spelers en iedereen die ons heeft bijgestaan gedurende deze reis.” Fonseca en zijn technische staf maken het seizoen af. Na de wedstrijd van donderdag tegen Manchester United volgen nog competitieduels met Crotone (thuis), Internazionale (uit), Lazio (thuis) en Spezia (uit).

Volgens Italiaanse media hing een ontslag de afgelopen dagen in de lucht. Naar verluidt stonden vier interim-trainers klaar om het stokje van hem over te nemen. Volgens Il Messaggero waren Bruno Conti, Morgan De Sanctis, Fabrizio Piccareta en Alberto De Rossi in beeld als tijdelijke vervangers. Naar nu blijkt is Sarri dus de ideale kandidaat van de clubleiding. Roma staat op de zevende plaats in de Serie A met een achterstand van 27 punten op landskampioen Internazionale. De ploeg van Fonseca pakte slechts vier punten uit de afgelopen vijf competitiewedstrijden.