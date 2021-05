Zelfs morfine kan Zeljko Petrovic niet helpen: ‘De pijn is ondraaglijk’

Dinsdag, 4 mei 2021 om 08:57 • Daniel Cabot Kerkdijk

Zeljko Petrovic ondergaat dinsdag een medische ingreep waardoor hij komend weekeinde waarschijnlijk op de bank van Willem II kan zitten tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV. De 55-jarige Montenegrijn heeft een acute hernia en miste daardoor afgelopen zaterdag het uitduel met FC Utrecht. Een wachtlijst, mede door corona, zorgt ervoor dat hij niet meteen kan worden geopereerd en zodoende vindt er dinsdag een zogeheten zenuwblokkade plaats.

Het is geen structurele oplossing, maar de ingreep moet wel de pijn wegnemen waardoor hij al ruim een week wordt gekweld. “Het is niet meer te doen”, vertelt Petrovic dinsdag in het Brabants Dagblad. “Ik doe geen oog dicht en zelfs met morfine is de pijn bijna ondraaglijk. Het zuigt me helemaal leeg. We hebben gekeken naar opties in het buitenland, maar dan zou het niet zeker zijn of ik bij de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag kan zijn op 13 mei. En dat is voor mij een absolute must.”

Als alles volgens planning verloopt, kan Petrovic vrijdag weer de training leiden en zondag tegen PSV op de bank zitten. In de zomer, hoopt Petrovic alsnog de rugoperatie te kunnen ondergaan die een meer structurele oplossing biedt. “Eerst moeten we er alles aan doen om Willem II in de Eredivisie te houden.”

Willem II vecht met nog drie speelrondes te gaan tegen degradatie uit de Eredivisie. De Tilburgers, die zich vorig seizoen nog plaatsten voor Europees voetbal, staan voorlopig op de veilige vijftiende plaats en spelen nog tegen PSV, ADO en Fortuna Sittard. De onderste twee degraderen rechtstreeks en de nummer zestien kan nog handhaving bewerkstelligen in de play-offs.