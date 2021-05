Zes clubs waren afgelopen tijd concreet voor Erik ten Hag

Zondag, 2 mei 2021 om 23:39 • Laatste update: 00:28

Tottenham Hotspur en Bayern München hebben de afgelopen weken geïnformeerd naar Erik ten Hag, zo weet Voetbal International te melden. Ajax maakte afgelopen vrijdag wereldkundig dat de oefenmeester zijn tot 2022 lopende contract met één jaar had verlengd, waardoor hij tot medio 2023 aan de Amsterdammers verbonden is. Het voetbalweekblad meldt dat ook RB Leipzig, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach en Eintracht Frankfurt ‘concreet waren’.

Bij Bayern gold Ten Hag als een alternatief voor topkandidaat Julian Nagelsmann, die uiteindelijk werd weggekaapt bij RB Leipzig. “Het meest concreet vanuit Duitsland was Bayern München”, zegt Freek Jansen, Ajax-watcher voor Voetbal International, in het programma Studio Voetbal van de NOS. “Ze hadden Nagelsmann op nummer één staan, maar ze wisten dat het misschien lastig zou worden. Een paar weken geleden namen ze contact op met Ajax en Ten Hag om te kijken naar wat er mogelijk zou zijn, als Nagelsmann niet door zou gaan. Dan hadden ze een lijstje met een paar namen en daar stond Ten Hag ook op.”

Het artikel gaat verder onder de video Ten Hag na 35e landstitel: 'Het team was zo blij als een pupillenelftal' Meer videos

RB Leipzig, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach en Eintracht Frankfurt worden eveneens genoemd als clubs die concreet dachten aan Ten Hag, terwijl Tottenham zich afgelopen week telefonisch bij de oefenmeester meldde. “Vorige week maandag hadden ze contact gelegd met zowel Ajax als Ten Hag, maar toen was Ten Hag al in een vergevorderd stadium met Ajax”, zegt Jansen. “Dat hebben ze toen ook kenbaar gemaakt. Vanuit Spurs ging het op een oriënterende wijze.”

Transferexpert Fabrizio Romano meldde afgelopen week dat Ten Hag en Tottenham wel gesproken hadden, maar dat dit gesprek ‘niet positief’ verliep. De clubleiding van Tottenham besloot ‘een stap terug te doen’, ook omdat in dit gesprek werd medegedeeld dat Ten Hag zijn contract bij Ajax zou gaan verlengen. Voetbal International schrijft dat Ten Hag ‘voor zijn gevoel nog niet klaar is in Amsterdam’.