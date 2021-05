Memphis Depay eist hoofdrol op bij spectaculair duel met Monaco

Zondag, 2 mei 2021 om 23:09 • Yanick Vos • Laatste update: 23:18

Olympique Lyon heeft zondagavond een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om kwalificatie voor de Champions League. Op bezoek bij AS Monaco won het team van trainer Rudi Garcia met 2-3 door een laat doelpunt van het zeventienjarige toptalent Mathis Ryan Cherki. Memphis Depay tekende voor het mooiste doelpunt van de avond, terwijl de Oranje-international ook goed was voor een assist.

De wedstrijd was 25 minuten onderweg toen Kevin Volland de diepte werd ingestoken door Wissam Ben Yedder. De Monaco-aanvaller was te snel voor Lyon-verdediger Jason Denayer en prikte de 1-0 tegen de touwen. Lyon drong vervolgens aan en kwam tien minuten na rust op gelijke hoogte via Depay. Vanuit de counter braken de bezoekers uit, maar doordat Monaco al snel zes verdedigers achter de bal had leek de Oranje-international bezig aan een kansloze missie. Depay passeerde echter drie man en voordat twee verdedigers hem wilden afstoppen schoot hij de bal genadeloos hard tegen de touwen: 1-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Memphis Depay krijgt HIER de bal en dan... NIET NORMAAL! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 2 mei 2021

Terwijl Lyon op zoek ging naar de voorsprong kreeg het een grote tegenvaller te verwerken. Maxence Caqueret ging over de schreef op het middenveld en pakte zijn tweede gele kaart met een harde overtreding op Aurelien Tchouameni. Met een man minder kwam Lyon zeven minuten later toch nog op voorsprong. Depay vond met een perfect afgemeten vrije trap het hoofd van Marcelo, die hoger sprong dan de rest en met het hoofd scoorde. Lang wist Lyon de voorsprong te verdedigen, tot aan vijf minuten voor tijd. Lyon-keeper Anthony Lopes ging in de fout in het strafschopgebied en veroorzaakte een penalty. Bij het uitkomen raakte hij Pietro Pellegri in het gezicht en dat was de VAR niet ontgaan. Vanaf elf meter werd het 2-2 door Ben Yedder.

Na afloop van AS MONACO - Olympique Lyonnais worden er nog drie rode kaarten gegeven vanwege dit heftige opstootje. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 2 mei 2021

Ondanks dat Lyon met een man minder speelde ging het in de slotfase nog op zoek naar het winnende doelpunt. Vlak voor tijd kregen Depay en zijn ploeggenoten waar het op hoopten. Na een vlotte aanval over de rechterflank was het Mattia De Sciglio die de bal terugtrok op Cherki, die scoorde in de verre hoek: 2-3. Door de overwinning verkleint Olympique Lyon het gat met nummer vier Monaco tot een punt. Na het luitste fluitsignaal ontstond er nog een opstootje op het veld. Na wat duw- en trekwerk deelde scheidsrechter Clément Turpin rode kaarten uit aan De Sciglio, Pellegri en Willem Geubbels.