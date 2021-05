Dervisoglu scoort voor Galatasaray; Babel en Donk laten zich zien

Zondag, 2 mei 2021 om 21:22 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:30

Galatasaray heeft zondagavond een eenvoudige overwinning geboekt in de Süper Lig. Op bezoek bij Gençlerbirligi schoot Halil Dervisoglu Cim Bom voor rust op voorsprong, waarna Emre Akbaba in de tweede helft de 0-2 eindstand op het scorebord zette. Ryan Babel en Ryan Donk waren met voorassists betrokken bij de doelpunten. Met nog drie wedstrijden te gaan bedraagt de achterstand van nummer twee Galatasaray (75 punten) op koploper Besiktas (81) zes punten. Fenerbahçe (73) kan maandag, mits het weet te winnen van Erzurumspor BB, de tweede plek nog overnemen.

Babel had voor het eerst in drie wedstrijden een basisplek bij Galatasaray, dat op slag van de rust op voorsprong kwam. De Oranje-international bediende Taylan Antalyali, die op zijn beurt Dervisoglu strak aanspeelde. De ex-speler van onder meer Sparta Rotterdam en FC Twente draaide open, hield twee opponenten van zich af en vuurde vanaf circa twintig meter raak met het linkerbeen in de rechterhoek. Eerder in de eerste helft was Galatasaray al tweemaal dicht bij een doelpunt gekomen. Babel schoot rakelings naast en bereidde daarna een serieuze kans van Ömer Bayram voor.

Zeven minuten na de pauze verdubbelde Akbaba de score. Donk, net als Babel basisspeler, verstuurde een lange bal vanuit een vrije trap. Net buiten het strafschopgebied kopte Dervisoglu de bal door richting Akbaba, die het leer in één keer op de slof nam en de linkerhoek vond. Akbaba leek ook de 0-3 te maken, ditmaal na voorbereidend werk van Babel. De Nederlander ontving een lange bal van achteruit, zette een blok voor zijn bewaker en Akbaba in het strafschopgebied, waarna de middenvelder de rechterhoek uitzocht. Babel bleek de bal echter met de hand te hebben beroerd. In het slotkwartier kwam Marcão met een kopbal nog dicht bij een nieuwe treffer, maar het scorebord kwam niet meer in beweging.