Erik ten Hag kraakt coronabeleid: ‘Onnavolgbaar voor de man met de pet’

Zondag, 2 mei 2021 om 18:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:39

Erik ten Hag heeft zich zondag kritisch uitgelaten over het coronabeleid dat in Nederland gevoerd wordt. Na afloop van het gewonnen kampioensduel met FC Emmen (4-0) geeft de trainer van Ajax voor de camera ESPN te kennen dat de coronaregels ‘totaal onnavolgbaar’ zijn. Aanleiding van de kritische noot aan het adres van de overheid is het besluit om geen supporters toe te laten bij de kampioenswedstrijd.

“Wat vind je ervan dat de coronaregels overtreden worden?”, vraagt verslaggever Hans Kraay junior aan Ten Hag, die vervolgens zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. “Waar het om gaat is dat het totaal onnavolgbaar is wat er gebeurt. Vorige week mochten de supporters erbij zijn en dan hou je ze eigenlijk een worst voor. Dan verkopen ze (de overheid, red.) het zonder dat er perspectief geboden wordt. Dan is het een hard gelag voor de fans dat ze er hier niet bij kunnen zijn. Voor ons natuurlijk ook, omdat we het niet met hen kunnen vieren in het stadion.”

“En zo zijn er wel meer zaken in het coronabeleid die de man met de pet en ik niet meer kunnen volgen”, vervolgt Ten Hag zijn oordeel. “De mondkapjes waren niet nodig, maar we lopen er al een jaar mee. De avondklok had blijkbaar ook geen effect. En dit is er weer een voorbeeld van”, doelt de oefenmeester op het feit dat er geen supporters aanwezig konden zijn bij de wedstrijden in de 31ste speelronde in de Eredivisie. Later in het gesprek met Hans Kraay rectificeert Ten Hag zijn uitspraken overigens wel enigszins. “Natuurlijk was het allemaal heel begrijpelijk en we hebben het allemaal geaccepteerd. En zo hoort het ook, want je moet als goede burger het overheidsbeleid accepteren.”

De coach en de selectie van Ajax werden op het parkeerdek van de Johan Cruijf ArenA luidkeels toegezongen door duizenden aanwezige fans die het 35ste landskampioenschap vieren. De gemeente Amsterdam vroeg Ajax na een tijdje de festiviteiten te beëindigen, waarna de fans vertrokken. “De driehoek heeft het even aangekeken en laten gebeuren. Inmiddels hebben we Ajax verzocht de actie op het dek te beëindigen”, sprak een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema tegenover de NOS. Ajax heeft overigens in een reactie aangegeven juist in overleg met de lokale driehoek naar het parkeerdek te zijn gegaan.