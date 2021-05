Chaos in Manchester: fans United betreden veld en steken vuurwerk af

Zondag, 2 mei 2021

Het is onrustig bij Manchester United zondagmiddag, twee uur voor aanvang van het treffen tegen Liverpool. Woedende supporters betraden het stadion en staken vuurwerk af, zo is te zien op beelden die rondgaan op sociale media. De fans van United willen dat er op zeer korte termijn afscheid wordt genomen van de familie Glazer, de Amerikaanse eigenaren van de club. Vorige week betraden boze supporters ook al trainingscomplex Carrington uit onvrede wegens deelname aan de Super League, waar later vanaf werd gezien.

Op de beelden is te zien hoe supporters het veld op Old Trafford betreden en zich richten tot de eigenaren. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Een groot gedeelte van de ontevreden menigte verzamelde zich 's morgens al rond het Lowry Hotel, de plek vanwaar de spelersbus zou vertrekken naar het stadion voor het duel met Liverpool. Later verplaatste de menigte zich richting het stadion, waar ze toegang verschaften tot het veld en vuurwerk afstaken. Ondertussen wordt het vertrek van de familie Glazer geëist als eigenaar van de club.

Huge story developing. Man United fans have got into the Old Trafford compound and onto the pitch. pic.twitter.com/8AyLr6Do9x — Stan Collymore (@StanCollymore) May 2, 2021

Het is niet voor het eerst dat het onrustig is rond de club. Een week geleden uitten supporters hun onvrede over de deelname van Manchester aan de Supre League. Glazer schreef daarop een open brief aan de supporters van de grootmacht waarin hij zijn excuses aanbood voor de hele gang van zaken rond de betrokkenheid van United rond de plannen van de Europese topcompetitie. Het statement kan de woede bij de achterban echter niet wegnemen.

Así las cosas en Old Trafford. Los fans entran hasta el campo de juego para hacerse escuchar.#MUFC #GlazersOut pic.twitter.com/HCpOBwFKr9 — FreddyCapitán??ADNFerguson (@ADNFerguson) May 2, 2021

United speelt zondagavond om half zeven in eigen huis tegen Liverpool. Bij een nederlaag is stadsgenoot Manchester City kampioen van de Premier League. De ploeg van Josep Guardiola wist gisteren met 0-2 te winnen bij Crystal Palace en geniet een voorsprong van dertien punten op de aartsrivaal.