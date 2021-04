Coutinho staat voor zomerse ‘shock move’

Paris Saint-Germain is er niet in geslaagd om de talentvolle verdediger Hubert M’Buyi een contract te laten tekenen. Het jeugdproduct van de Franse grootmacht staat voor een overstap naar TSG Hoffenheim. (RMC Sport)

Aston Villa wil Tammy Abraham overnemen van Chelsea. Men weigerde medewerking te verlenen toen de club uit Birmingham de gehuurde aanvaller naderhand wilde kopen, maar nu nemen de Londenaren genoegen met veertig miljoen euro. (The Sun)

Everton zet vol in op de komst van de Braziliaan en verwacht hem voor 40 miljoen euro over te kunnen nemen van Barcelona, dat in 2018 nog 135 miljoen euro voor hem betaalde aan Liverpool.