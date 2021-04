Makkelie: ‘Dat is ook leiderschap tonen, niet de vuile was buiten hangen’

Danny Makkelie besloot onlangs om de samenwerking met assistent-scheidsrechter Mario Diks te beëindigen. De afgekeurde treffer van Cristiano Ronaldo in het WK-kwalificatieduel tussen Portugal en Servië (2-2), waarbij de bal duidelijk over de lijn leek te zijn, lijkt de reden te zijn van de breuk, al wil Makkelie dat niet definitief bevestigen. De reden om Diks uit zijn team te zetten kwam de scheidsrechter op nogal wat kritiek te staan, iets dat hij probeert van zich af te laten glijden.

"Ik heb eerlijk gezegd geprobeerd het niet zo te volgen", erkent Makkelie in een onderhoud met Voetbal International. "Van de buitenkant kijken mensen er anders naar, mensen weten niet wat er speelt. Ik heb besloten er niets over te zeggen. Ik krijg reacties dat het goed is om er boven te staan. Dat is ook leiderschap tonen, niet de vuile was buiten hangen", zo analyseert de Nederlandse toparbiter het proces rondom het verwijderen van Diks. Makkelie wil daarnaast voorkomen dat zijn voormalig assistent-scheidsrechter beschadigd raakt door de hele situatie.

Ronaldo is WOEST! ?? Drama in de absolute slotfase van Servië - Portugal, waar Cristiano Ronaldo geen goal krijgt aangezien er geen doellijntechnologie is ?? Ronaldo gooit zijn aanvoerdersband op de grond en duikt woedend de catacombe in ??#ZiggoSport #WCQ #SRBPOR pic.twitter.com/j2IqsT2kAT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 27, 2021

"Als je er iets over zegt gaat het een eigen leven leiden. We hebben afgesproken er niets over te zeggen, daar wil ik me graag aan houden", aldus Makkelie, die Jan de Vries aanstelde als opvolger van Diks. De arbiter, dinsdagavond de scheidsrechter bij het treffen tussen Real Madrid en Chelsea in de Champions League, focust zich vanaf nu volledig op het EK. "Het belangrijkste is dat we als team de aanstelling voor het EK binnen hebben. Het team is ook niet veranderd. We hebben alleen een wijziging gemaakt, het is niet allemaal plotseling anders. We hebben het volste vertrouwen in elkaar."

Het worden in ieder geval spannende maanden voor Makkelie, die deze zomer debuteert op een groot toernooi. Hij laat gewoon alles op zich afkomen in de komende weken. "Ik ben een debutant, hoewel we Europees inmiddels ook veel hebben gefloten. Het belangrijkste is om een goede indruk te maken." Makkelie hoopt daarnaast dat Björn Kuipers, de enige andere Nederlandse scheidsrechter op het EK, een waardig afscheid als toparbiter krijgt. "Het zou mooi zijn voor Björn dat hij misschien afscheid mag nemen met een finale. Dat komt niet zomaar aanwaaien en is geen kwestie van krijgen, je zult moeten presteren. Maar ik gun het hem echt. Dat verdient hij gewoon, hij heeft een cv om u tegen te zeggen."