Ajax moet vrezen voor ongunstige potindeling na ontwikkelingen in Frankrijk

Maandag, 26 april 2021 om 18:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:50

Ajax werd zondag officieus kampioen in de Eredivisie en speelt daardoor volgend seizoen met zekerheid in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers weten nog niet in welke pot ze terecht zullen komen bij de loting, hoewel de contouren van de potindeling tegen het einde van het seizoen langzaamaan zichtbaar wordt. Door ongunstige ontwikkelingen in de Franse en Engelse competitie is Ajax 'virtueel' inmiddels afgedaald tot pot 3.

Nu Ajax uit de Europa League ligt is een indeling in pot 1 uitgesloten: de aanstaand landskampioen van Nederland komt in het gunstigste geval in pot 2 terecht en in het minst ideale scenario in pot 3. In pot 1 zitten de kampioenen van de top zeven landen plus de winnaar van de Europa League. Vanaf pot 2, 3 en 4 wordt gekeken naar de coëfficiënt van de clubs op de vijfjarige UEFA-ranking: hoe hoger het puntenaantal van een club, hoe hoger in de indeling in de potindeling.

Ajax bezet de zeventiende plek op de UEFA-ranking en is daarmee nog allerminst zeker van een plek in pot 2. Lille OSC boekte zondag in de Ligue 1 een uitermate belangrijke zege op Olympique Lyon en nam daarmee de koppositie over van Paris Saint-Germain. Een ongunstige ontwikkeling voor Ajax, omdat PSG als kampioen van Frankrijk in pot 1 terechtkomt. Als de Parijzenaren echter als nummer twee richting de Champions League gaan, volgt een plek in pot 2 en wordt Ajax als het ware naar beneden gedrukt richting pot 3.

Ook in Engeland waren de resultaten voor Ajax ongunstig. Chelsea won van West Ham United en heeft de vierde plek daarmee stevig in handen. Chelsea heeft (in tegenstelling tot West Ham) een hogere coëfficiënt dan Ajax en drukt de Amsterdammers daarmee verder naar onder. Op dit moment betekent dat dat Ajax in pot 3 terechtkomt, maar dat kan absoluut nog veranderen.

Welke resultaten in het buitenland kunnen Ajax helpen?

Het zou voor Ajax gunstig zijn als Manchester United de Europa League wint, want dan verhuizen de Engelsen van pot 2 naar pot 1, waardoor er voor Ajax weer een plek in pot 2 vrijkomt. Verder moet Ajax dus hopen dat PSG alsnog kampioen weet te weten, al zijn er nog maar vier wedstrijden te spelen en wordt die kans steeds kleiner. Ook is het voor Ajax te hopen dat Borussia Dortmund geen Champions League-ticket bemachtigt. BVB staat vijfde in de Bundesliga en maakt na de zege op Eintracht Frankfurt nog altijd kans op een felbegeerd ticket. Tot slot zou Juventus nog buiten de Champions League-plekken kunnen vallen in Italië, een scenario dat gunstig zou zijn voor Ajax.

Voorbeeld van mogelijke potindeling bij de huidige standen:

CLUBS IN POT 1 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Atlético Madrid 1ste van Spanje 115,000 Manchester City 1ste van Engeland 120,000 Bayern München 1ste van Duitsland 134,000 Internazionale 1ste van Italië 53,000 Lille OSC 1ste van Frankrijk 14,000 Sporting Portugal 1ste van Portugal 45,500 Zenit Sint-Petersburg 1ste van Rusland 50,000 Winnaar Europa League Winnaar Europa League

CLUBS IN POT 2 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Real Madrid 3de van Spanje 126,000 Barcelona 2de van Spanje 122,000 Juventus 3de van Italië 120,000 Paris Saint-Germain 2de van Frankrijk 113,000 Manchester United 2de van Engeland 109,000 Sevilla 4de van Spanje 98,000 Chelsea 4de van Engeland 92,000 FC Porto 2de van Portugal 85,000