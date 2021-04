Door Donny van de Beek verdreven toptalent haalt zijn gram in Portugal

Spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar en Kevin De Bruyne domineren al jaren de headlines, maar er komt onherroepelijk een moment waarop zij hun troon over moeten dragen aan de volgende generatie. In de rubriek Toppers van Morgen zet Voetbalzone iedere keer een potentiële opvolger van deze grootheden in het zonnetje. Wie spelen zich in de kijker bij de allergrootste clubs en mogen daarom niet ontbreken op jouw eigen volglijst? Ditmaal gaat de aandacht uit naar Angel Gomes, die jarenlang bij Manchester United te boek stond als een van de grootste talenten ooit, maar nu toch ergens anders zijn echte doorbraak beleeft.

“Ik kreeg een geweldig contract aangeboden, had hier allemaal vrienden en familie om me heen, maar ik voelde toch dat ik dat allemaal op moest geven om een ander pad na te jagen”, probeerde Gomes afgelopen november zijn keuze om Manchester United te verlaten te verklaren aan The Independent. “Het is moeilijk uit te leggen hoe zwaar deze beslissing me is gevallen. Manchester blijft een speciale club en ik kijk nog steeds elke wedstrijd, of het nu van het eerste team of van de Onder-18 is. Alles. Ik noem mezelf ook nog altijd fan van de club, alleen voelde ik dat ik zelf meer speeltijd nodig had en mezelf wilde laten zien. Ik mocht van de club bijtekenen om verhuurd te worden, maar ik opteerde liever voor een compleet nieuwe start.”

Gomes besloot afgelopen zomer zodoende om the Mancunians transfervrij te verruilen voor Lille, dat hem dit seizoen verhuurt aan Boavista. De twintigjarige kon afgelopen zomer ook naar Chelsea en tal van andere geïnteresseerde Engelse teams, maar dat wilde hij Manchester United niet aandoen. Hij speelde er sinds zijn vijfde en kreeg op vijftienjarige leeftijd de Jimmy Murphy Player of the Year Award uitgereikt. Nooit eerder ontving een speler op zo’n jeugdige leeftijd de prijs voor grootste talent uit de jeugdopleiding, dus was het niet verwonderlijk dat toenmalig trainer José Mourinho hem ‘het grootste talent van zijn generatie’ noemde toen hij in 2017 als zestienjarige zijn profdebuut maakte in de Premier League.

Angel Gomes zal met zijn lengte van 1,68 meter nooit de beste kopper ter wereld worden, maar heeft wel veel attributen die hem heel ver kunnen brengen in de voetballerij.

Destijds verving hij Wayne Rooney twee minuten voor tijd in een treffen met Crystal Palace (2-0 winst). Hij werd daarmee de eerste in deze eeuw geboren speler in de Engelse topcompetitie. Ook was hij captain van Engeland Onder-16, Onder-17 en Onder-18, hoewel hij als zoon van voormalig profvoetballer Gil Gomes ook voor Portugal of Angola uit zou mogen komen. Zijn wieg stond echter in Londen en zijn hart ligt bij The Three Lions, zoals hij ook duidelijk liet blijken toen hij Engeland in 2017 naar de titel op het WK Onder-17 leidde. De aanvallende middenvelder annex schaduwspits blonk toen uit met zijn ontelbare dribbels en sleutelpasses, waarmee hij misschien wel a la Ryan Giggs twintig jaar lang op Old Trafford had moeten schitteren.

“Angel lijkt een beetje op Paul Scholes, want hij ziet dingen veel sneller dan anderen. Als anderen nog moeten nadenken wat ze willen doen, heeft hij allang een plan gemaakt. Hij kan het spel bepalen met zijn intelligentie”, prees voormalig Manchester United-aanvaller Danny Webber bijvoorbeeld, terwijl Gomes’ neef en Portugees international Nani hem in januari 2015 al aankondigde als ‘de nieuwe ster van Man United’ en hij bij talloze scoutingslijstjes van gerenomeerde media werd genoemd als toekomstige wereldtopper. Iedereen zag het potentieel van de aanvlugge spelverdeler, maar toch zou hij in vier seizoenen bij de hoofdmacht niet verder komen dan tien optredens voor de Engelse topclub.

Angel Gomes slaagt er na drie jaar stilstand nog niet in om elke week te schitteren, maar laat in Portugal wel geregeld zien waarom men veel van hem verwacht.

Veel analytici zoeken de verklaring voor die tegenvallende statistiek in zijn geringe lengte, maar dat is niet het probleem. Gomes is weliswaar slechts 1.68 meter lang, maar wordt met zijn fysieke kracht niet eenvoudig opzij gezet en liet in jeugdwedstrijden ook zien kopduels te kunnen winnen van tegenstanders die minimaal een kop groter zijn dan hij. De meest waarschijnlijke oorzaak is – zoals zo vaak bij jonge Engelse talenten – de enorme concurrentie bij zijn team. Eerst moest hij de voor 105 miljoen euro aangetrokken Paul Pogba voor laten en daar kwam Bruno Fernandes als ‘Most Valuable Player’ van de Premier League nog eens bij, terwijl net toen Gomes zijn besluit moest nemen naar buiten sijpelde dat United ook Donny van de Beek wilde halen voor zijn positie.

Daarmee zou Gomes dalen naar de vierde plek in de rangorde, terwijl hij als twintigjarige juist speeltijd nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Bij Boavista krijgt hij nu die mogelijkheid en in de Portugese competitie laat hij zien hoe snel hij zichzelf verbetert nu hij wekelijks de kans krijgt. Hij staat dit seizoen al op zes goals, drie assists en zes voorassists in 25 wedstrijden. Daarmee is hij de belangrijkste speler van zijn tegen degradatie strijdende ploeg. Os Axadrezados bivakkeren momenteel op de zestiende plaats en zullen nog minimaal een plekje moeten stijgen om een play-offduel met de nummer drie van de tweede divisie te ontlopen. Die mogelijkheden zijn er zeker, want vijf rondes voor het einde is het gat naar plek 11 bijvoorbeeld maar drie punten.

Er is voor Boavista dus veel aan gelegen dat Gomes blijft renderen. De lichtvoetige nummer 10 behoort tot de meest effectieve dribbelaars van de Liga NOS en zorgt daarmee geregeld voor een snelle omschakeling, terwijl hij ook niet te beroerd is om met zijn snelheid gaten voor anderen te trekken. Hij is simpelweg altijd in beweging en daardoor lastig te verdedigen als hij weer eens tussen de linies opduikt. Daarnaast heeft hij een uitstekend inzicht, terwijl ook zijn schoten bijna altijd tussen de palen zijn. Het mooiste bewijs daarvan leverde hij in februari tegen Moreirense (0-1 winst), toen hij de bal op eigen helft veroverde, snel voorwaarts bewoog en vanuit de middencirkel afdrukte op het moment dat hij de keeper te ver voor zijn doel zag staan.

Bovendien is de voormalig captain van al zijn jeugdteams mentaal ijzersterk. Hij krijgt zijn leven lang al te horen dat hij te klein zou zijn om het te maken in de echte top, maar doet er alles aan om het tegendeel te bewijzen. Zo werd hij ooit afgeschreven voor het WK Onder-17 omdat hij in de aanloop naar dat toernooi kampte met een serieuze blessure die hem maandenlang aan de kant hield en Gomes sloeg terug door zijn land naar de WK-titel te leiden. Op dezelfde manier bewijst hij nu in Portugal dat hij het topvoetbal wel degelijk aankan, nadat hij in de Premier League niet de kans kreeg om dat langdurig te bewijzen. Natuurlijk zal hij met zijn lengte nooit de beste kopper van de wereld worden, maar verder heeft de doelgerichte balvirtuoos heel veel attributen om alsnog uit te groeien tot een hele grote.

FootballCritic schaart hem dan ook bij de zestig best presterende spelers van onder de 21 jaar. De website geeft alle spelers een rating tussen de nul en honderd en baseert zich op de laatste 1.800 speelminuten waarin iemand in actie kwam. Door over zo’n lange periode te meten, toont men kraakhelder aan hoe constant spelers presteren. Aangezien consistentie zeer moeilijk is voor jonge voetballers, is de score van Gomes (68) prima te noemen. Als hij zijn ondergrens met meer ritme iets verder op weet te krikken, komt hij zelfs al snel op het huidige niveau van João Félix, die 72 punten scoort voor zijn recente verrichtingen bij Atlético Madrid. Een kanttekening is wel dat laatstgenoemde veel hoger gerankt werd toen hij zelf nog in Portugal actief was. Twee jaar geleden schitterde Felix als negentienjarige bij Benfica en dwong hij een transfer naar de Spaanse top af.

De Portugese Liga NOS kan dus een uitstekende springplank zijn en ook Gomes rendeert uitstekend in de relatief aanvallende competitie. Hij hoeft echter voorlopig geen transfer te maken, want na dit huurseizoen bij Boavista keert hij terug naar zijn eigenlijke werkgever Lille. Les Dogues staan erom bekend jong talent verder te ontwikkelen en zijn nu in een felle titelstrijd verwikkeld met Paris Saint-Germain, AS Monaco en Olympique Lyon. Vier rondes voor het einde bedraagt de voorsprong respectievelijk 1, 2 en 6 punten, dus zijn de vooruitzichten gunstig te noemen. Mocht het dit seizoen echter toch net niet lukken, heeft men er volgend seizoen met Gomes nog een sterk wapen bij. Zijn tien optredens bij Manchester United waren leuk, zijn optredens in Portugal zijn nog beter, maar van ‘het grootste talent van zijn generatie’ mogen we ook titels verwachten en hij staat te trappelen om zijn prijzenkast uit te breiden.