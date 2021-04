Ook Sparta wint van slechtst presterende Eredivisie-ploeg van 2021

Zaterdag, 24 april 2021 om 20:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:53

Sparta Rotterdam blijft omhoogkijken in de Eredivisie. Het team van Henk Fraser was zaterdag voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor de slechtst presterende Eredivisie-ploeg van dit kalenderjaar, VVV-Venlo. Het was voor Sparta alweer de vierde overwinning in de laatste zes competitieduels en deelname aan de play-offs blijft een realistisch vooruitzicht. Voor VVV was het alweer de elfde competitienederlaag op rij. Als FC Emmen zondag van Heracles Almelo wint, staan de Velonaren op de gevreesde zeventiende plek.

Het aantal hoogtepunten in de eerste helft in Rotterdam-West was op één hand te tellen. Sparta en VVV zijn dit seizoen ploegen die amper aan de bal zijn of willen zijn en de pogingen op doel misten ook nog eens precisie of kracht. Thorsten Kirschbaum raakte niet in paniek van pogingen van Abdou Harraoui, Lennart Thy en Sven Mijnans, terwijl de aanvallers van VVV goed in de tang zaten bij de verdedigers van Sparta. Georgios Giakoumakis ontbrak door een schorsing bij de Noord-Limburgers.

De tweeduizend fans in Het Kasteel mochten enkele minuten voor de pauze toch nog juichen. Een schot van Laros Duarte werd door Tristan Dekker van richting veranderd, waarna Kirschbaum kansloos was: 1-0. Sparta scoorde dit Eredivisie-seizoen al negen keer van buiten het strafschopgebied. Alleen PSV, Feyenoord (beide twaalf), Vitesse en AZ (beide elf) deden dit ook minstens negen keer.

In de eerste twintig minuten van de tweede helft waren de teams meer aan elkaar gewaagd, mede omdat de entree van Zinédine Machach positief effect sorteerde. Een goede kopkans van Tom Beugelsdijk, en een dito redding van Kirschbaum, was een voorbode van de 2-0. Bryan Smeets, vandaag aanvoerder bij afwezigheid van Adil Auassar, kon een uitstekende voorzet van Harroui bij de tweede paal binnen tikken.

Sparta wacht over een week een uitwedstrijd tegen nummer zes FC Groningen, dat na de thuisnederlaag van zaterdag tegen PSV (0-1) negen punten meer heeft dan de Rotterdammers. VVV hoopt dat Heracles, dat ook in de race is voor de play-offs, zondag wint in en tegen Emmen. Het team van trainer Jos Luhukay speelt over een week in Almelo.

De laatste zege van VVV was op 27 januari (4-1 tegen Vitesse). Daarna volgden elf nederlagen in de Eredivisie. Het negatieve clubrecord stond op tien duels op rij aan het einde van het seizoen 1978/79 en het begin van het seizoen 1985/86.