‘Ajax is denk ik ook de meest veeleisende club waar ik gespeeld heb’

Zaterdag, 24 april 2021 om 08:04 • Laatste update: 08:34

Sébastien Haller was sinds hij in januari door Ajax voor 22,5 miljoen euro werd overgenomen van West Ham United goed voor tien doelpunten en zeven assists in achttien officiële wedstrijden. Toch bestaat er de nodige kritiek op 26-jarige spits. In een interview met het Algemeen Dagblad geeft Haller te kennen dat zijn prijskaartje, waarmee hij de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Ajax is, hem irriteert.

“Als ik iedereen moet overtuigen, ben ik nooit klaar. Die mensen zijn er altijd. Ik vind dat niet leuk, maar focus me liever op mensen die er zijn om mij en de club te steunen”, zegt Haller als hem gevraagd wordt of hij de kritiek snapt. Hij constateert dat bij Ajax ‘het best mogelijke en meer’ wordt verwacht. “Dit is denk ik voor een spits ook de meest veeleisende club waar ik gespeeld heb. Bij Ajax begint alles bij de spits. Ik kende de coach al, wist ook wat hij van mij eist met en zonder bal.”

Haller krijgt vervolgens de vraag of hij zijn prijskaartje ‘voelt’ als hij speelt. “Nee, het irriteert me eerder. Ik was bij meer clubs de recordaankoop. Mensen willen cijfers zien, maar dat is niet het belangrijkst. Ik kan daar niets aan doen. Als een club me haalt, geef ik het maximum voor de mensen die het vertrouwen in me stellen. Cijfers zeggen me niks en doen me niks, ook omdat ze binnen een paar jaar toch achterhaald zijn.”

Haller bekent dat hij het in zijn eerste weken lastig had, omdat zijn vrouw en kinderen nog in Engeland waren. Hij vertelt dat zijn kinderen hun vader misten. “Dan werd ik gebeld en hoorde ik ze huilen. Ze vroegen waarom ik niet bij hen was. Dat was best moeilijk, omdat ik daarvoor veel tijd met hen doorbracht. Dan wil je het nog sneller regelen”, stelt Haller. Hij zegt op zijn hotelkamer veel te hebben gepiekerd over alle dingen die geregeld moesten worden en dat had ‘onvermijdelijk’ effect op zijn spel. Zijn familie is inmiddels anderhalve maand in Nederland. “Ik voel me mentaal ook vrijer en comfortabeler nu.”