Aras Özbiliz raakte Nederlands paspoort kwijt: ‘Het is te gek voor woorden’

Donderdag, 22 april 2021 om 20:09

Aras Özbiliz is momenteel in een strijd met de staat verwikkeld om zijn Nederlandse paspoort terug te krijgen. De 31-jarige aanvaller blijkt zijn Nederlanderschap ongewild te hebben verspeeld, toen hij er in 2011 voor koos om een Armeens paspoort aan te vragen om interlands voor Armenië te kunnen spelen. De situatie zorgt voor veel stress, zo vertelt Özbiliz in een interview met De Telegraaf.

De wieg van Özbiliz stond in Turkije, maar hij kwam al op eenjarige leeftijd naar Nederland en groeide daar op. Na negen jaar in Nederland kwam het gezin Özbiliz in aanmerking voor de Nederlandse nationaliteit, waardoor afstand werd gedaan van de Turkse nationaliteit. Het is voor Özbiliz misgegaan toen hij er in 2011 voor koos om interlands voor Armenië te gaan spelen. Özbiliz vroeg daarom een Armeens paspoort aan en verspeelde daarmee zonder het zelf te weten zijn Nederlandse nationaliteit. “In de wet staat dat je een dubbele nationaliteit mág hebben, maar alleen die van het land van herkomst – in mijn geval Turkije – en Nederland.”

In 2019 kwam Özbiliz daarachter, toen hij zijn paspoort wilde verlengen en te horen kreeg dat hij al sinds 2011 de Nederlandse nationaliteit niet meer mocht hebben. “Daar waren ze nota bene achter gekomen, omdat ik zelf had ingevuld dat ik ook over een Armeens paspoort beschik”, zegt Özbiliz, die voor Ajax, Kuban Krasnodar, Spartak Moskou, Besiktas, Rayo Vallecano, Sheriff Tiraspol, Willem II en Pyunik Jerevan speelde. De 41-voudig Armeens international staat nog bij laatstgenoemde club onder contract, maar is ook in Nederland om bij zijn zieke moeder te zijn.

“Het is nu ook onmogelijk naar Jerevan te gaan, omdat ik alleen een Armeens paspoort heb en ik – als ik bij mijn kinderen wil zijn of mijn moeder onverhoopt iets overkomt – elke keer een visum nodig heb om naar Nederland te reizen. Dat is alleen in Georgië te verkrijgen. En vanwege Covid-19 is de Armeens-Georgische grens gesloten”, vertelt Özbiliz. Hij verloor een rechtszaak tegen de Nederlandse staat om zijn Nederlandse paspoort terug te krijgen en ziet voorlopig af van een hoger beroep, om meer stress te voorkomen. Özbiliz is nu in afwachting van een antwoord op zijn vijfjarige verblijfsvergunningaanvraag en na een jaar zou hij dan weer een Nederlands paspoort kunnen krijgen.

Voorlopig heeft Özbiliz een ’verblijf bij mijn Nederlandse kinderen’-vergunning aangevraagd, daar zijn vrouw en kinderen wél de Nederlandse nationaliteit hebben. “Het is te gek voor woorden. Maar ik mag bij Gods gratie tijdelijk in mijn eigen huis bij mijn vrouw en kinderen verblijven”, zegt de 31-jarige aanvaller. Hij wil andere voetballers die voor een ander land dan Nederland gaan spelen waarschuwen. “Op mijn 21e heb ik een beslissing genomen, waarvan ik de grote gevolgen never nooit heb overzien. Ik wil mensen behoeden voor diezelfde valkuil, iedereen waarschuwen.”