Premier League kiest snoeiharde straf voor toekomstige rebellerende clubs

Donderdag, 22 april 2021 om 19:30 • Chris Meijer

De Premier League wil rigoureuze maatregelen treffen om in de toekomst te voorkomen dat clubs overstappen naar een zelfopgerichte Europese competitie. The Times schrijft dat er in de gewijzigde reglementen moet worden opgenomen dat rebellerende clubs in een dergelijk geval per direct uit de competitie kunnen worden gezet. Het betekent dat er een forse sanctie komt te staan op het overtreden van de zogenaamde Rule L9.

Rule L9 schrijft voor dat een club schriftelijke goedkeuring nodig heeft van het bestuur van de Premier League om deel te mogen nemen aan een nieuwe competitie. Dat is in het geval van de Super League niet gebeurd. Er wordt momenteel volgens Sky Sport gekeken naar een sanctie voor het overtreden van deze regel. De sportzender meldde dat er een precedent moet komen, een soort afschrikmiddel om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Dit lijkt overigens niet nodig als de regels van de Premier League daadwerkelijk worden aangepast.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De veertien overige Premier League-clubs zijn zich bewust van de belangen van eventuele uitsluiting en vinden dat er 'enige vorm van realisme moet zijn'. Bovendien wordt de aanwezigheid van Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal in de Premier League als cruciaal beschouwd met het oog op de commerciële belangen. Een samenwerking van de Premier League, de Engelse voetbalbond (FA) en de Engelse regering heeft er al toe geleid dat er in ieder geval al een straf voor eventuele toekomstige rebellerende clubs is gevonden.

The Times weet te melden dat er in de reglementen een sanctie komt te staan voor het geval een Premier League-club er in de toekomst voor kiest om zich op een dergelijke manier af te splitsen in een nieuwe competitie. Een club moet in een zo'n geval per direct uit de Premier League gezet kunnen worden. “Hierdoor verdwijnt de dreiging dat een Engelse club zich bij een Super League voegt voor altijd”, laat een ‘bron dicht bij de ontwikkelingen’ weten aan de Engelse krant.

Dinsdagavond trokken alle zes de Engelse clubs zich terug uit de plannen voor een Super League. Chelsea, United, Arsenal, Tottenham en Liverpool volgden daarmee het voorbeeld van City, dat eerder op de avond al een statement publiceerde. Arsenal bood in een reactie zijn excuses aan en ook Liverpool-eigenaar John W. Henry ging diep door het stof. De Amerikaan stak de hand in eigen boezem en bood onder meer zijn excuses aan richting Jürgen Klopp en de spelersgroep.