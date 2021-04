Van Basten: ‘Hij moet het wel maken bij Ajax, dat wordt heel lastig’

Zondag, 18 april 2021 om 21:22 • Chris Meijer

De analisten van het programma Rondo van Ziggo Sport zijn kritisch op het spel van Sébastien Haller in het shirt van Ajax. De Amsterdammers telden in januari 22,5 miljoen euro neer om de 26-jarige spits over te nemen van West Ham United. Youri Mulder stelt aan tafel in het praatprogramma zelfs dat Brian Brobbey momenteel beter is dan Haller.

“Ik dacht dat Haller een topaankoop was, maar zo langzamerhand begin ik eraan te twijfelen”, zo begint presentator Jack van Gelder over de Frans-Ivoriaanse spits. “Met name aan zijn technisch vermogen”, zo haakt Jan van Halst in. "Op Europees topniveau kunnen we hem niet meten, maar ook in de Nederlandse competitie. Ik ben een beetje gekleurd, want ik heb met Marco (van Basten, red.) zitten kijken. Jij vindt het ook, hè. Het slimme, één keer raken, de derde man zien.”

“In zijn eerste wedstrijden was hij goed in zijn aanname, dan kon je erop doorvoetballen. Dat heeft hij op dit moment ook helemaal niet”, reageert Van Gelder. Haller was voorlopig in zestien wedstrijden voor Ajax goed voor tien doelpunten en zes assists. “Hij begon goed, vond ik. Het zakt weg en dat is jammer, want hij moet het wel maken bij Ajax en dat wordt heel lastig”, stelt Marco van Basten. Mulder denkt dat Brobbey beter is: “Die kun je in de diepte aanspelen en dat is bij Haller niet zo.”

“Ik weet niet hoe het met Brobbey zit. Hij is wel een aantal keer ingevallen en heeft doelpunten gemaakt, maar ik heb hem nog niet echt zien meevoetballen. Dat is voor mij toch nog een beetje een onbekende”, zegt Van Basten. Brobbey was dit seizoen in zestien wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax goed voor zes doelpunten en twee assists. Van Gelder concludeert dat Brobbey ‘snel en sterk’ is. “Zonder meer”, besluit Van Basten.