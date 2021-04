‘Hij heeft wat weg van Georginio Wijnaldum en zou goed passen bij Liverpool’

Vrijdag, 16 april 2021 om 13:28 • Dominic Mostert

Als Liverpool afscheid moet nemen van Georginio Wijnaldum, is Yves Bissouma in de ogen van John Barnes een geschikte opvolger. Bissouma speelt sinds 2018 voor Brighton & Hove Albion en maakt een goede indruk op de voormalig international van Engeland. Wijnaldum beschikt over een aflopend contract en wordt door Ronald Koeman als gewenste versterking voor Barcelona beschouwd.

Wijnaldum had dit seizoen een basisplek in 39 van de 46 wedstrijden die Liverpool speelde. Hij vormde in de laatste drie officiële duels een middenrif met Fabinho en James Milner, maar met Naby Keïta, Thiago Alcántara, Jordan Henderson en Curtis Jones heeft trainer Jürgen Klopp de nodige opties achter de hand op het middenveld. Toch vindt Barnes dat the Reds werk moeten maken van Bissouma, die maandag nog de tongen losmaakte met zijn optreden tegen Everton. "Wat een buitengewoon goede voetballer is Yves Bissouma", tweette Gary Lineker na dat duel, terwijl Jamie Carragher als analist van Sky Sports voorspelde dat 'de clubs komende zomer niet alleen voor hem komen kijken, maar om hem komen smeken'.

Bissouma speelt centraal op het middenveld van Brighton. De Malinees kwam in de zomer van 2018 voor circa zeventien miljoen euro over van Lille. Bissouma werd na het duel met Everton verkozen tot man van de wedstrijd. De statistici van WhoScored beoordeelden zijn optreden met een 7,57; gemiddeld haalt hij dit seizoen een 6,93. Bij Sky Sports zei Kevin Campbell, voormalig aanvaller van Arsenal en Everton, dat de middenvelder inmiddels veel meer waard is dan het bedrag waarvoor hij in 2018 overkwam. "Als je minder dan 40 à 50 miljoen pond (omgerekend 46 à 58 miljoen euro) voor hem hoeft te betalen, heb je het goed gedaan." Trainer Graham Potter van Brighton zei dat Bissouma 'de wedstrijd aanstuurde' en 'heel goed was'. "Hij en Adam Lallana leverden samen een goede bijdrage op het middenveld."

Geen enkele speler verstuurde tijdens Brighton - Everton meer passes (34) en geslaagde passes (30) op de helft van de tegenstander dan Bissouma. Bovendien won niemand meer duels dan hij (10 van de 13) en voerde hij de meeste tackles uit (5). "Hij past binnen de eisen die Jürgen Klopp heeft van zijn drie middenvelders. Hij is defensief sterk, werkt hard, heeft een snelle balbehandeling en hij laat zo nu en dan zien goed te kunnen dribbelen", stelt Barnes, tussen 1987 en 1997 goed voor 314 competitieduels voor Liverpool, in gesprek met BonusCode Bets. "Bij Brighton doet hij dat misschien niet zo vaak, maar in het verleden deed hij dat wel. Hij is zeker een van de spelers die binnen het driemansmiddenveld van Liverpool past. Hij heeft wat weg van Georginio Wijnaldum, al gaat hij niet zo vaak mee naar voren als Gini, omdat Brighton een andere speelstijl heeft. Maar Bissouma kan dat wel."

"Hij is 24 jaar en daarmee nog jong. Hij zou er goed passen", concludeert de 79-voudig international van Engeland. Bissouma werd de afgelopen maanden meermaals in verband gebracht met Arsenal. The Gunners hadden in januari al belangstelling, maar tot een transfer kwam het toen niet. Wel zou Arsenal hebben gevraagd om op de hoogte te kunnen blijven van de ontwikkelingen rondom Bissouma. Football London stelde in januari nog dat Bissouma zelf al lang supporter van Arsenal is. Zijn contract in Brighton loopt nog twee jaar door. Brighton staat momenteel op de vijftiende plek en is zeven punten verwijderd van de degradatiestreep. Afdaling naar de Championship zou een vertrek van Bissouma kunnen bespoedigen, maar die kans is afgenomen door goede resultaten in de afgelopen weken.