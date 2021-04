Pogba geeft Mourinho trap na: ‘Hij zou zich niet tegen zijn spelers keren’

Vrijdag, 16 april 2021 om 11:43 • Rian Rosendaal

Paul Pogba houdt zich in een uitgebreid interview met Sky Sports niet in over José Mourinho, de manager die hem in 2016 naar Manchester United haalde. De relatie tussen de Franse middenvelder en de Portugese coach was in eerste instantie nog heel goed, maar van de ene op de andere dag was de chemie er niet meer. Pogba voelt zich een stuk prettiger bij de manier van werken van Ole Gunnar Solskjaer, die Mourinho ruim twee jaar geleden opvolgde op Old Trafford.

"Wat ik nu met Ole heb is anders, hij zou zich niet tegen zijn spelers keren", is de veelzeggende conclusie van Pogba. "Ole zou bepaalde spelers misschien niet opstellen, maar dan laat hij ze nog niet links liggen alsof ze helemaal niet bestaan. Dat is het grote verschil tussen Ole en Mourinho." Desondanks is het gevoel van de middenvelder over zijn voormalige coach weleens anders geweest. "De band met Mourinho was ooit heel goed, dat kon iedereen ook zien. De volgende dag echter wist je niet wat er ging gebeuren. Dat is het vreemde dat er tussen mij en Mourinho gebeurde. Een uitleg daarover kan ik niet geven, want ik weet zelfs niet eens wat er gebeurde."

Pogba ziet overeenkomsten met de situatie van Luke Shaw, die onder Solskjaer ook helemaal lijkt te zijn opgeleefd. De linksback kreeg van Mourinho juist nog het verwijst dat hij niet over voldoende voetbalintelligentie beschikte. "De methode die Solskjaer hanteert werkt misschien beter omdat hij dichter bij mensen staat", zoekt de Fransman naar een verklaring. "Iedere coach heeft zijn eigen manier van werken en met spelers omgaan. Als speler moet je daarin meegaan. En soms is er een klik met de trainer en soms juist ook niet. Ole is in ieder geval heel belangrijk geweest voor Luke, na zijn moeilijke periode onder Mourinho. Hij laat nu zien dat hij altijd wel over kwaliteiten heeft beschikt", aldus Pogba.

Mourinho richtte na afloop van de nederlaag van Tottenham Hotspur tegen Manchester United (1-3) zijn pijlen op Solskjaer. Edinson Cavani leek de bezoekers aan de leiding te hebben gebracht, maar het doelpunt werd geannuleerd vanwege een overtreding van Scott McTominay op Heung-Min Son kort daarvoor. De aanvaller bleef lang op de grond liggen, tot woede van Solskjaer. "We mogen niet op die manier worden bedonderd", zo foeterde hij tegenover Sky Sports. "Om eerlijk te zijn: als ik mijn zoon drie minuten lang op de grond zie liggen en hij heeft vervolgens tien teamgenoten nodig om overeind te komen, dan zou ik hem geen eten geven."

De harde woorden van Solskjaer vielen zeer slecht bij Mourinho. "Sonny heeft veel geluk dat zijn vader een beter persoon is dan Ole. Ik heb al tegen Ole gezegd wat ik van zijn commentaar vind. Als vader, en ik ben een vader, moet je altijd zorgen dat je kinderen te eten krijgen. Als je daarvoor moet stelen, dan doe je dat. Ik ben heel, heel erg teleurgesteld hierover." Op de persconferentie na afloop van het duel in Noord-Londen benadrukte Solskjaer dat zijn band met Mourinho nog steeds erg goed is, ondanks de woordenwisseling.

Het incident tussen beide managers is voor Pogba redenen om zijn mening over Mourinho nog maar eens kracht bij te zetten. "Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar ik weet zeker dat Mourinho iets heeft gezegd waarover uitgebreid is gepraat. Zo zit hij nou eenmaal in elkaar. Maar wij hebben dit soort gekibbel niet nodig, wij zijn alleen met onszelf bezig. Wij wonnen en Mourinho verloor. In zo'n geval wil hij liever niet over de wedstrijd praten, nee, dan gaat het over iemand anders vader. Dat is echt typisch Mourinho, dat weet iedereen."