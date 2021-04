NAC hard getroffen door coronavirus; BN DeStem noemt vier namen

Donderdag, 15 april 2021 om 15:28 • Laatste update: 15:44

NAC Breda is voor de tweede keer dit seizoen zwaar getroffen door het coronavirus. BN DeStem meldt donderdagmiddag dat in totaal vier spelers voorlopig aan de kant staan door een positieve coronatest. Doelman Nick Olij, derde keeper Chiel Kramer, verdediger Michaël Maria en middenvelder Anouar Kali zijn positief getest. Eerder dit seizoen kreeg de club uit de Keuken Kampioen Divisie ook al te maken met diverse spelers die werden getroffen door het virus.

Trainer Maurice Steijn moet het door het wegvallen van Olij vrijdag tegen Roda JC Kerkrade doen zonder zijn eerste keeper. De sluitpost wordt vervangen door Roy Kortsmit, meldt het regionale dagblad. Door de afwezigheid van Kramer reist jeugdkeeper Pepijn van de Merbel met de A-selectie af naar Kerkrade. Voor Kramer is het de tweede keer dat hij positief wordt getest op het coronavirus. Met Maria mist NAC ook een tweede vaste basisspeler.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De huidige nummer vier van de competitie reist derhalve gehavend af naar Limburg. Ook voor Moreno Rutten komt de confrontatie met Roda te vroeg; de back is niet op tijd hersteld van een blessure. Steijn kreeg ook goed nieuws uit de ziekenboeg: Kaj de Rooij is fit. De buitenspeler raakte vorige week geblesseerd aan zijn enkel, maar zijn kwetsuur is minder ernstig dan gedacht. Met nog vijf wedstrijden voor de boeg maakt NAC nog kans op directe promotie naar de Eredivisie. De achterstand op nummer twee De Graafschap bedraagt vier punten.

Eerder dit seizoen zag NAC een goede serie van overwinningen beëndigd worden doordat het belangrijke spelers moest missen doordat zij besmet raakten met het coronavirus. Acht spelers en een lid van de technische staf ontbraken wekenlang. Onder meer Lex Immers raakte besmet en had relatief veel tijd nodig om te herstellen. Daarnaast was Steijn wekenlang afwezig door een coronabesmetting.