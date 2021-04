Feyenoord geeft veelbesproken scoutingapparaat eindelijk slagkracht

Woensdag, 14 april 2021 om 11:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:21

Feyenoord heeft nieuwe toevoegingen gedaan aan het scoutingsapparaat. De club heeft Mark Ruijl (coördinator scouting en hoofd data scouting), Christos Akkas en Bernard Schuiteman (beiden scout) aangetrokken, zo wordt woensdagochtend bevestigd via de officiële kanalen. Versterking van het scoutingsapparaat was nodig bij Feyenoord, want Bjarne Hansen was de laatst overgebleven talentenspeurder bij de club.

Ruijl en Akkas zijn nieuw bij Feyenoord, terwijl Schuiteman terugkeert op het oude nest. De oud-verdediger stond tussen 1995 en 1999 onder contract in De Kuip en won in die periode onder meer de landstitel. Technisch directeur Frank Arnesen toont zich gelukkig met de versterking. "De scouting uitbreiden en toekomstbestendig maken is een van onze speerpunten", vertelt hij op de clubsite. "Met de komst van Mark, Christos en Bernard leggen we een solide basis voor een goed scoutingapparaat. Zo kunnen we werk maken van het halen van spelers die Feyenoord beter maken – zowel op sportief als op financieel gebied."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De kwaliteit van de scouting is al jaren een discussiepunt bij Feyenoord. Arnesen vertelde vorige maand in een interview met supportersmagazine Hand in Hand dat er bij zijn komst in januari 2020 slechts drie scouts waren, plus hijzelf. "Zo weinig scouts in een club heb ik nog nooit meegemaakt", zei hij daarover. Vervolgens vertrokken echter ook Michel Beukers (na ruim 25 jaar gestopt), Mika Lipponen (overgestapt naar PSV) en Steven Aptroot (op non-actief gezet), waardoor Arnesen alleen overbleef met Bjarne Hansen, die zich richt op de Scandinavische markt.

"Met Mark hebben we een dataspecialist in huis gehaald die de basis moet vormen van het scoutingapparaat", zegt de Deen over de aanvoerder van het nieuwe scoutingapparaat. "Christos is een zeer talentvolle scout die in de top van het Griekse voetbal en internationaal zijn sporen heeft verdiend. En Bernard heeft bij diverse grote Europese clubs bewezen een neus te hebben voor voetbaltalent uit met name centraal-Europese competities." Akkas werkte hiervoor bij PAOK Saloniki en heeft met name een netwerk in Griekenland, Italië, Spanje en Frankrijk, schrijft RTV Rijnmond. Schuiteman werkte als scout onder meer voor FC Twente, Rapid Wien, Manchester United en Wolverhampton Wanderers en was vorig jaar nog technisch directeur bij Grasshopper Club Zürich. Hij besloot daar op te stappen omdat hij zich 'meer scout voelt', aldus de regionale omroep. Zijn netwerk bevindt zich vooral in Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Slowakije en de Balkanlanden.