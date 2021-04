Noa Lang maakt wéér tongen los in België: ‘Hij blijft een fenomeen’

Maandag, 12 april 2021 om 10:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:27

Noa Lang luisterde zondag zijn rentree bij Club Brugge op met een schitterend doelpunt tegen Anderlecht (2-1 nederlaag). De verschillende analisten zijn na afloop dan ook lovend over de Nederlandse smaakmaker, die onlangs het jeugd-EK moest verlaten vanwege een knieblessure en van wie werd gevreesd dat hij maandenlang zou moeten revalideren. De wederom uitblinkende Lang wordt zelfs als 'fenomeen' omschreven.

De Belgische sportjournalist Peter Vandenbempt geniet al het hele seizoen met volle teugen van de verrichtingen van Lang in Brugge. "Hij blijft een fenomeen", zo klonk het zondagavond bij Eleven Sports. "Dit is waarom Philippe Clement (trainer Brugge, red.) hem er meteen weer heeft ingebracht. Tussen al die spelers legt hij de bal toch nog in de verre hoek." Lang sloeg toe in de 53ste minuut van de topper tegen Anderlecht. De buitenspeler kapte Albert Sambi Lokonga uit, draaide vervolgens weg van Elias Cobbaut en legde de bal op beheerste wijze in de verre hoek. Helaas voor de huurling was het niet voldoende om Brugge een overwinning te bezorgen in Brussel.

????, ????, ???? ?? Invaller Noa Lang toont zijn klasse en breekt de Belgische topper open: 0-1 ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANDCLU pic.twitter.com/pkf0hWupOW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 11, 2021

Net als Vandenbempt is oud-speler Gert Verheyen lovend over de ontwikkeling die Lang doormaakt in Brugge. "Hij had bij dat doelpunt geen hulp nodig en heeft het helemaal in zijn eentje afgedwongen. Voorbij Lokonga met een kapbeweging, een pirouette om Cobbaut uit te schakelen en naast de paal binnengelegd. Zijn zevende of achtste balcontact in zeven of acht minuten. Hier hoort wat geluk bij, maar je moet natuurlijk ook het lef en de kwaliteit hebben." Het Laatste Nieuws zag Lang ook excelleren tegen Anderlecht en als beloning krijgt de door Ajax verhuurde buitenspeler het hoogste rapportcijfer van de Belgische krant: 8.

Ondanks de nederlaag tegen Anderlecht blijft Brugge de onbetwiste koploper in de Pro League, met 73 punten uit 33 duels. Nummer twee Racing Genk heeft een achterstand van maar liefst zeventien punten. Lang en consorten hebben in het regulier seizoen nog één wedstrijd voor de boeg: tegen Royal Excel Mouscron op 18 april. Daarna worden de punten in de play-offs om de Belgische landstitel echter gehalveerd.