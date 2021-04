Winnend AS Roma zit duidelijk met gedachten bij visite van Ajax

Zondag, 11 april 2021 om 19:49 • Daniel Cabot Kerkdijk

AS Roma heeft zondag, vier dagen voor het weerzien met Ajax in de Europa League, een einde gemaakt aan een matige reeks in de Serie A. Het team van Paulo Fonseca zegevierde in eigen huis met minimaal verschil over Bologna na twee nederlagen en een remise in de laatste drie competitieduels: 1-0. Door de overwinning blijft AS Roma in de race voor een Europa League-ticket of mogelijk zelfs een toegangsbewijs voor de Champions League.

AS Roma trad in verband met het weerzien met Ajax niet met de sterkst mogelijke elf aan. Leonardo Spinazzola voegde zich bij Chris Smalling, Stephan El Shaarawy, Marash Kumbulla, Juan Jesus en Nicolò Zaniolo in de ziekenboeg van de Romeinen. Fonseca gaf zeldzame basisplaatsen aan Antonio Mirante em Bryan Reynolds, zette Bruno Peres op de plaats van Spinazzola en koos voor een voorhoede met Borja Mayoral, Carles Pérez en Pedro.

Bologna, met Mitchell Dijks en Jerdy Schouten in de basis, begon goed aan de wedstrijd en liet zowel via Musa Barrow als Rodrigo Palacio na om al vroeg aan de leiding te gaan. Bij de daaropvolgende corner verkeerde Mirante in niemandsland en ging een kopbal van Andreas Skov Olsen tegen het aluminium. De doelman herstelde zich niet veel later toen hij subliem reageerde op een volley van Roberto Soriano bij de tweede paal.

Het duel ging vervolgens op en neer en op slag van rust sloeg AS Roma toe. Na een misstap van Danilo had Mayoral zeeën van ruimte voor zich: de aanvaller ontdeed zich van doelman Lukasz Skorupski en schoof de bal in het lege doel. In de tweede helft waren AS Roma en Bologna ook aan elkaar gewaagd en de kansen waren op één hand te tellen. Skorupski reageerde goed op een schot van Peres, maar veel meer viel er niet te beleven.

Henrikh Mkhitaryan maakte na 68 minuten zijn rentree als vervanger van Pedro, zijn eerste minuten in een maand tijd, en niet veel later maakten ook Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini en Rick Karsdorp hun opwachting. Zes minuten voor tijd vond een emotioneel moment voor de door blessureleed geplaagde Javier Pastore plaats: hij maakte als vervanger van Mayoral zijn eerste minuten sinds 28 juni vorig jaar.