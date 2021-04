Roel Janssen pakt scheidsrechter Joey Kooij ongenadig hard aan in interview

Zaterdag, 10 april 2021 om 23:20 • Dominic Mostert

Roel Janssen is woest op scheidsrechter Joey Kooij. De verdediger van Fortuna Sittard werd zaterdagavond aan het begin van de tweede helft met een rode kaart van het veld gestuurd tegen FC Emmen en veroorzaakte een penalty. Janssen wilde zijn onvrede laten blijken bij Kooij, maar kreeg geen gehoor. "Deze jongen kan gewoon niet fluiten", foetert Janssen in gesprek met ESPN.

Toen Paul Gladon vier minuten na de pauze in het strafschopgebied afstormde op doelman Yanick van Osch, werd hij aan de arm getrokken door Janssen. Het kwam de verdediger op een rode kaart te staan, vermoedelijk omdat Kooij van mening was dat Gladon een grote scoringskans ontnomen werd. "Op zo'n moment ben je heel boos", vertelt Janssen na afloop. "Er valt ook niet te praten met de man. Een heel arrogant ventje, dus daar kun je toch niks mee."

De dertigjarige mandekker loopt vervolgens leeg over Kooij. "Het neemt niet weg dat het een heel domme fout is van mij, maar hij fluit echt voor iedere scheet: voor tackles die op de bal zijn en hij te hard vindt. Het leek wel zaalvoetbal. Als je er dan wat van zegt, krijg je meteen een boze blik en gaat hij dreigen met kaarten. Dat is Joey Kooij, hè. Deze jongen kan gewoon niet fluiten. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik heb meerdere wedstrijden van hem gezien en het is gewoon dramatisch. Het neemt niet weg dat ik een heel domme fout heb gemaakt en het team ontzettend benadeeld heb", herhaalt Janssen, "maar die tweede penalty vind ik geen penalty."

Janssen veroorzaakte zelf de eerste penalty, waaruit Emmen de score opende via Sergio Peña. Na zijn rode kaart zorgde Dimitrios Emmanouilidis in minuut 85 voor de 1-1, waarna Kooij opnieuw een strafschop toekende aan Emmen. Dezelfde Emmanouilidis torpedeerde volgens de arbitrage Glenn Bijl in het strafschopgebied. Laatstgenoemde ontfermde zich, omdat Peña al gewisseld was, zelf over de strafschop. Hij zocht met succes de linkerhoek op. In de zevende minuut van de blessuretijd bepaalde Gladon de eindstand op 1-3.

Sjors Ultee, de trainer van Fortuna, zag een 'vechtwedstrijd waarin iedereen wilde vechten'. "Behalve de scheidsrechter: die wilde er geen vechtwedstrijd van maken", voegt hij eraan toe. "Er is veel gefloten. De twee penalty’s zijn heel bepalende momenten in de wedstrijd." Ultee noemt de eerste strafschop ‘discutabel’. Het was de vraag of Gladon een vrije doortocht naar het doel zou hebben gehad, geeft hij aan. “Ik kan niet goed zien of Martin Angha nog bij de bal kan. Het blijft denk ik discutabel. Je kunt zeggen dat Angha erbij kan, je kunt zeggen van niet."

Ultee 'kan zich voorstellen' dat de VAR niet ingreep toen Kooij vlak voor tijd opnieuw naar de stip wees. "Want er is contact. Je kunt een heel verhaal houden over dat het licht of zwaar was, maar wij geven wel de kans op een penalty. In beide gevallen kun je echt niet zeggen dat er niks aan de hand was. Dat het voor ons zwaar voelt, is duidelijk. Ik ben wel zo reëel om te beseffen dat hij niet hierheen gekomen is met het idee dat hij Emmen in de Eredivisie wilde houden, maar soms heb je dat gevoel wel. Alles viel net verkeerd. Iedere ingooi die je denkt te krijgen, krijg je niet. Dat is meer het gevoel van de wedstrijd dan dat je iemand kunt verwijten dat hij partijdig is."