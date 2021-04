PEC Zwolle houdt stand tegen FC Twente en lijkt zich veilig te spelen

Zaterdag, 10 april 2021 om 22:52 • Dominic Mostert

PEC Zwolle heeft zaterdagavond een minimale overwinning geboekt op FC Twente. Het team van Bert Konterman won met 1-0 van de provinciegenoot bij de terugkeer van Ron Jans in het MAC³PARK Stadion. PEC blijft op de dertiende plek staan, maar slaat een gat van tien punten met nummer zestien Willem II en zet daarmee een flinke stap richting lijfsbehoud in de Eredivisie. Twente staat negende en wacht al zeven duels op een overwinning.

Twente had slechts een van de voorgaande dertien wedstrijden gewonnen, maar kende wel een hoopgevend begin van de wedstrijd tegen PEC. In de eerste tien minuten zorgde Queensy Menig tweemaal voor gevaar: de linksbuiten zag een listige bal via de buitenkant van de rechterpaal naast gaan, doordat Tyronne Ebuehi er geen voet tegen kreeg, en schoot vervolgens voorlangs op aangeven van Gijs Smal. Aan de overzijde pareerde Joël Drommel een inzet van Immanuel Pherai vanuit de tweede lijn. Daarna kwam PEC echter beter in de wedstrijd en werd Drommel meerdere keren getest.

Na een kwartier werd een openingsdoelpunt van PEC afgekeurd. Een indraaiende vrije trap van Pherai belandde bij Thomas Lam, die in twee instanties wist te scoren van dichtbij. De grensrechter vlagde voor buitenspel en die beslissing werd bevestigd door de videoscheidsrechter. Keeper Xavier Mous voorkwam halverwege de eerste helft dat Thijs van Leeuwen er 0-1 van maakte in de korte hoek en niet veel later werd het 1-0 door toedoen van Virgil Misidjan. De aanvaller scoorde in de rebound, nadat Drommel een hard schot van Pherai niet goed wist te verwerken.

Misidjan maakte daarmee het negenhonderdste doelpunt in de Eredivisie voor PEC. In de tweede helft had Twente het overwicht, maar was het lang wachten op een serieuze kans. Zes minuten voor tijd zeilde een schot van Luciano Narsingh recht op Mous af; de keeper tikte de bal daarna over het doel na een gevaarlijke kopstoot van Danilo. Ook Menig stuitte in de slotfase op de keeper. PEC heeft nu 32 punten verzameld en staat daarmee op de dertiende plek. De voorsprong op nummer zestien Willem II bedraagt tien punten en daarmee lijkt de ploeg van trainer Konterman in veilige haven.