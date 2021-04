Veelbesproken Jordy Clasie helpt AZ op weg naar simpele zege en plek twee

Zaterdag, 10 april 2021 om 21:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:55

AZ heeft zaterdagavond de tweede plek in de Eredivisie heroverd. De Alkmaarders kenden in eigen huis weinig moeite met Sparta Rotterdam en zegevierden met 2-0. Jordy Clasie en Dani de Wit, die doorgaans genoegen moeten nemen met een plek op de reservebank, maakten het verschil. Voor Clasie was het zijn eerste treffer van het seizoen, nadat hij onlangs in opspraak raakte vanwege een gokschandaal. De overwinning betekende de vijfde thuiszege op rij voor AZ, dat nu een voorsprong van drie punten heeft op PSV en vijf op Vitesse.

Trainer Pascal Jansen moest het tegen Sparta stellen zonder Teun Koopmeiners, die tegen Willem II een grove overtreding beging op Vangelis Pavlidis, rood kreeg en voor één duel geschorst werd. Zijn plek op het middenveld werd verrassend genoeg ingenomen door Clasie, daar menigeen De Wit aan de aftrap verwachtte. AZ schoot uit de startblokken en kreeg al vroeg in de wedstrijd een opgelegde kans om de score te openen. Calvin Stengs stuurde Myron Boadu alleen op doelman Maduka Okoye af, waarna laatstgenoemde zijn doel voldoende verkleinde en een tegentreffer voorkwam.

Niet veel later stond Okoye wederom in de weg toen Stengs zelf het doel onder vuur nam. Na een kwartier spelen nam AZ vervolgens alsnog de leiding. Op aangeven van Jonas Svensson stond Clasie op de juiste plek om Okoye dit keer wel kansloos te laten. De middenvelder plaatste de bal in de linker benedenhoek: 1-0. Heel even leek Sparta snel iets terug te doen, toen Lennart Thy alleen op Marco Bizot af kon. De spits van de Rotterdammers haalde vlammend uit, maar zag hoe de goalie van AZ knap redde met één hand. AZ dacht vervolgens de score nog voor rust te verdubbelen. Albert Gudmundsson werkte een rebound binnen na een schot van Stengs, maar deed dat in buitenspelpositie.

Ook na de pauze was het AZ dat het initiatief had. Okoye wist redding te brengen op een vrije trap van Jesper Karlsson en Dirk Abels gooide zich ternauwernood voor een inzet van Boadu nadat Okoye verslagen was. Niet veel later gooide de ingevallen De Wit het duel in het slot. De middenvelder, die binnen de lijnen was gekomen voor Gudmundsson, werkte een fraaie voorzet van Karlsson ineens achter de kansloze Okoye: 2-0. Even dacht Sparta in blessuretijd de eretreffer te maken, maar de intikker van Danzell Gravenberch vond geen doorgang wegens buitenspel.