Cambuur zegeviert weer in doelpuntenfestijn; Van Hooijdonk kopieert vader

Vrijdag, 9 april 2021 om 22:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:19

SC Cambuur heeft wederom uitstekende zaken gedaan in de strijd om de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Het elftal van trainer Henk de Jong was in een doelpuntrijk treffen te sterk voor FC Den Bosch: 3-5. Sydney van Hooijdonk was de held van NAC Breda met een schitterende vrije trap in de slotfase. Jong Ajax was op eigen veld niet opgewassen tegen TOP Oss: 0-1. Jong PSV won wél en springt over de Amsterdamse club heen op de ranglijst.

FC Den Bosch - SC Cambuur 3-5

Cambuur, op Tweede Paasdag nog met 7-2 te sterk voor Excelsior, kende een goede start in Den Bosch. Ragnar Oratmangoen, maandag nog goed voor een hattrick, opend de score in minuut 9. Doelman Wouter van der Steen kan zich harde schot niet uit het doel houden: 0-1. Issa Kallon werd halverwege de eerste helft onderuitgehaald in het strafschopgebied, waarna Robert Mühren mocht aanleggen vanaf elf meter. De topschutter bracht Cambuur vervolgens beheerst op 0-2 met zijn 32ste treffer van het seizoen. Tien minuten voor rust was de spanning echter helemaal terug in Den Bosch door de treffer van de door FC Groningen verhuurde Romano Postema: 1-2.

De gelijkmaker van de thuisploeg viel in de slotminuut van de eerste helft, met de treffer op naam van Dhoraso Moreo Klas. De middenvelder verwerkte een afgemeten voorzet van Postema tot doelpunt. Cambuur rechtte echter de rug en via Michael Breij, die perfect werd aangespeeld door Mühren, gaf het scorebord kort na rust 2-3 aan. Wat volgde was een zeer aantrekkelijke tweede helft. Een harde knal van afstand van Jizz Hornkamp was doelman Sonny Stevens te machtig: 3-3. Cambuur trok uiteindelijk aan het langste eind, doordat Nick Doodeman als invaller voor de 3-4 tekende in de 77ste minuut. In de derde minuut van blessuretijd beloonde Oratmangoen een fraaie dribbel met zijn tweede doelpunt van de avond: 3-5.

Jong Ajax - TOP Oss 0-1

Een vervelende avond voor Jong Ajax op Sportpark De Toekomst. TOP Oss, maandag met 2-0 te sterk voor FC Volendam, stapte met een verrassende zege van het veld in Amsterdam, ondanks het feit dat de thuisspelende ploeg voor rust het meeste belbezit had en de nodige kansen afdwong. Naci Ünüvar zag een lob over het doel verdwijnen, terwijl ook Sontje Hansen niet effectief genoeg was in kansrijke positie. Kort voor het rustsignaal claimde Rick Stuy van den Herik een strafschop, maar de bal ging desondanks niet op de stip. Drie minuten na rust tekende Joshua Sanches voor de winnende treffer van TOP Oss, na goed voorbereidend werk van Dennis van der Heijden. Jong Ajax bleef tot het einde vechten voor een gelijkspele en er waren ook enkele kansen, maar een nederlaag kon niet meer worden afgewend.

FC Eindhoven - Jong PSV 0-2

De derby van Eindhoven was een prooi voor het beloftenteam van PSV, dat niet eens zo geweldig begon tegen FC Eindhoven. Na een halfuur spelen brak Dennis Vos de ban uit een afgemeten hoekschop van Nigel Thomas. Drie minuten voor rust kreeg Jong PSV een unieke mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen, toen Tijn Daverveld werd vastgehouden in het strafschopgebied. De aanvoerder ging zelf achter de bal staan, maar helaas voor hem en de bezoekers leverde zijn inzet niet de 0-2 op. De tweede treffer van Jong PSV kwam er alsnog in de 79ste minuut. Rechtsback Shurdany Sambo tekende voor alweer zijn zesde doelpunt van 2021, waardoor zijn ploeg over Jong Ajax heengaat en nu veertiende staat in de Keuken Kampioen Divisie.

NAC Breda - Jong FC Utrecht 3-1

De Bredanaars openden vanaf het eerste fluitsignaal de aanval. Hoewel NAC langere tijd onzorgvuldig met de kansen omsprong, werd de openingstreffer na 26 speelminuten dan toch gevonden. Robin Schouten haalde de achterlijn een produceerde een gevaarlijke voorzet, die in eigen doel werd gegleden door Rick Meissen: 1-0 Zeker toen Remco Balk van Jong Utrecht twee minuten na de pauze een directe rode kaart gepresenteerd kreeg van arbiter Rob Dieperink leek de zege binnen handbereik voor NAC. Toch kwam de thuisploeg nog in de problemen.

Na een handsbal in het zestienmetergebied van Thom Haye mocht Jeredy Hilterman ruim een kwartier voor tijd aanleggen voor een strafschop, die onberispelijk werd binnengeschoten: 1-1. Zodoende werd er in Breda even gevreesd voor puntenverlies, maar uiteindelijk nam NAC nog afstand. Het was Moïse Adiléhou die een na een doorkopbal van Haye voor de bevrijdende 2-1 zorgde. Het slotakkoord werd gespeeld door Sidnei van Hooijdonk, die uit een vrije trap de 3-1 eindstand op het scorebord zette.

????? Zo vader, zo zoon Sydney van Hooijdonk beslist de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht met deze heerlijke vrije trap ?? #NACJUT pic.twitter.com/69cWXEDos0 — ESPN NL (@ESPNnl) April 9, 2021

Excelsior - NEC 2-1

Het duel begon voortvarend voor de ploeg van trainer Rogier Meijer, die na ruim een kwartier spelen aan de leiding kwam in het Van Donge & De Roo Stadion. Het was Javier Vet die na een snelle omschakeling het leer van Van Rooij ontving en na een fraaie aanname een dito schot in huis had: 0-1. De Nijmegenaren creëerden in het eerste bedrijf de grootste kansen, maar verzuimden de score te verdubbelen. Na de pauze leefde Excelsior op. Na ruim een uur spelen bediende Mats Wieffer met een uitstekende steekbal Joël Zwarts, die op koelbloedige wijze de stand nivelleerde: 1-1. Laatstgenoemde zou zijn ploeg uiteindelijk zelfs de winst bezorgen, door op aangeven van Elías Már Ómarsson binnen te schieten: 2-1.

FC Volendam - Helmond Sport 5-1

Na twee competitienederlagen op rij besloot Volendam tegen Helmond Sport orde op zaken te stellen. In de rust zag het ernaar uit dat de ploeg van trainer Wim Jonk wederom een teleurstelling te verwerken zou krijgen, daar Arno Van Keilegom Helmond al vroeg in de wedstrijd op voorsprong had gezet. Hoewel Volendam in het eerste bedrijf al meermaals het vijandige doel onder vuur nam, werd de stand pas vier minuten na rust genivelleerd. Het was Ibrahim El Kadiri die naar binnen kapte en op fraaie wijze de verre hoek vond: 1-1. Daarmee was het hek van de dam.

Na een pass van Francesco Antonucci kwam linksback Derry John Murkin in de gelegenheid om af te drukken, en deed dat voortreffelijk: 2-1. Na een uur spelen kreeg ook de rechtsachter een doelpunt achter zijn naam na een fraaie aanval. Het was de eerste treffer voor Dense Kasius in het shirt van Volendam. De 4-1 op naam van Samuele Mulattieri, die de bal op een presenteerblaadje kreeg van Boy Deul en eenvoudig kon afronden. Tien minuten voor het eindsignaal maakte Mulattieri nog een treffer; ditmaal op aangeven van Antonucci: 5-1.