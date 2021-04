Ruud Brood laat spelers buiten ADO-selectie na stevig groepsgesprek

Vrijdag, 9 april 2021 om 15:37 • Daniel Cabot Kerkdijk

ADO Den Haag treedt vrijdagavond in het uitduel met Vitesse aan in een gewijzigde opstelling. In de voorbije dagen stonden, net als eerder dit seizoen, enkele stevige groepgesprekken op het programma, daar degradatie uit de Eredivisie onafwendbaar lijkt. Trainer Ruud Brood trok daar zijn conclusies uit. “Ik ga mijn opstelling wel veranderen, ja”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

“Je moet een bepaald eergevoel hebben. Wij kijken in deze moeilijke fase naar spelers die de bereidheid hebben”, legt de trainer uit. “Ik heb daar een schifting in gemaakt en laat bepaalde spelers buiten de wedstrijdselectie. Maar voor mijn gevoel ontstond er iets in dat groepsgesprek en daar ben ik positief gestemd over.” Met nog zes speeldagen te gaan heeft ADO een achterstand van zeven punten op een veilige positie. Kortom: het team van Brood moet minstens zeven punten meer pakken dan VVV-Venlo of Willem II.

Shaquille Pinas ziet dat er meer angst in de selectie van ADO is geslopen. “Ik voel bij al mijn teamgenoten nog een bepaalde intrinsieke motivatie, maar sommige jongens voelen misschien angst in hun lichaam. Zij zijn gespannen en vragen zich af of we het nog wel kunnen redden. Dat is logisch, want in principe zijn we afgeschreven. Maar wij schrijven onszelf nog niet af”, benadrukt de verdediger van ADO.

ADO staat voor de eerste keer dit seizoen op vier opeenvolgende Eredivisie-nederlagen. De laatste keer dat ADO vijf keer op rij verloor in één Eredivisie-seizoen was in september-oktober 2019. “Natuurlijk denk je ook na over je eigen toekomst, maar dat staat nu even niet op de eerste plek”, benadrukt Pinas. Ook de verdediger heeft een aflopend contract. “Maar de jongens die volgend jaar niet meer onder contract staan bij ADO, voelen precies hetzelfde als de spelers die langer vastliggen. We willen elkaar steunen en deze club in de Eredivisie houden.”