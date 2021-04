Lobont nog altijd dankbaar voor straf bij Ajax: ‘Mensen lachen om dit verhaal'

Donderdag, 8 april 2021 om 08:17 • Laatste update: 08:34

Bogdan Lobont speelde zes jaar voor Ajax en acht jaar voor AS Roma. Toen beide ploegen tijdens de loting aan elkaar werden gekoppeld in de kwartfinale van de Europa League, baalde hij enorm. In een interview met de NOS laat de oud-keeper weten dat zijn hart ‘in tweeën is gescheurd’. “Ik had gehoopt dat dit nooit gebeurd was”, aldus de Roemeen, die terugkijkt op zijn tijd bij Ajax en een les van zijn toenmalige trainer Co Adriaanse nooit zal vergeten.

Lobont geeft aan dat hij eigenlijk niet kan kiezen tussen Ajax en Roma. “En zelfs als ze elkaar in de finale waren tegengekomen, had ik dat moeilijk gevonden. Liever niet zelfs”, aldus de oud-keeper, die in 2000 door Ajax werd overgenomen van Rapid Boekarest. Na zes jaar in Amsterdam vertrok Lobont, om uiteindelijk via Fiorentina en Dinamo Boekarest uit te komen in Rome.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zijn tijd in Amsterdam staat Lobont nog helder voor de geest. Vooral de kennismaking met toenmalig trainer Adriaanse zal hij nooit vergeten. “We speelden tegen AA Gent, in de UEFA Cup. Voordat we het veld opgingen voor de warming-up, ging er een telefoon af in de kleedkamer. Iedereen keek naar mij, maar ik ontkende. We speelden de wedstrijd, wonnen en er leek niets aan de hand”, aldus Lobont.

Adriaanse was het moment niet vergeten en vroeg een dag later wiens telefoon afging in de kleedkamer. “Ik moest bekennen dat het die van mij was. Dat werd niet geaccepteerd. Als straf moest ik me 's ochtends melden bij de ticketverkoop en telefoontjes opnemen van supporters. Mensen lachen om dit verhaal. Ik heb het gewoon gezien als een goede les. Een les in verantwoordelijkheid. Ik ben Adriaanse gek genoeg dankbaar hiervoor”, zegt Lobont.

Lobont stopte in 2018 met keepen en werkte vervolgens als trainer in Roemenië bij FC Universitatea Cluj en later als assistent-bondscoach bij de nationale ploeg. Inmiddels is hij terug bij Roma, waar hij werkzaam is als scout. Vooruitkijkend naar de dubbele confrontatie tussen Ajax en Roma denkt hij dat de Amsterdammers de beste kans hebben om de halve finale te bereiken. "Als je de wedstrijden van Ajax in Europa van dit seizoen en de laatste jaren hebt gezien, moet je concluderen dat Ajax de favoriet is."