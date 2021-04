Tagliafico verbaast zich: ‘Ik dacht: op welke positie speelt hij nou eigenlijk?’

Woensdag, 7 april 2021 om 15:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:46

Nicolás Tagliafico kijkt met bewondering naar de ontwikkeling van een aantal van zijn jonge ploeggenoten bij Ajax. De linksback zag hoe Ryan Gravenberch, Devyne Rensch en Jurriën Timber zich in korte tijd ontpopten tot vaste waarden binnen de ploeg van trainer Erik ten Hag. Bij Rensch had Tagliafico geen flauw idee wat zijn positie was, daar de verdediger door Ten Hag op verschillende plekken in het elftal werd uitgeprobeerd.

"Toen hij met ons mee begon te trainen was hij linker centrale verdediger", weet Tagliafico zich te herinneren in gesprek met Ajax TV. "Daarna zag ik dat hij rechts centraal werd gezet, dus toen dacht ik dat dat zijn positie was. En toen begon hij ineens als rechtsback. Dus ik dacht: Wat is zijn positie nou eigenlijk? Waar speelt deze jongen? Dat is heel knap, want regelmatig op een andere positie spelen is niet gemakkelijk. Er zijn maar weinig spelers die dat kunnen. Als zeventien- of achttienjarige kun je bij deze club mee met het eerste elftal, want het enige dat je mist is het spelen van wedstrijden. De filosofie is overal hetzelfde."

Ook het spel van Gravenberch kan Tagliafico bekoren. "Ik denk dat zijn persoonlijkheid hem enorm helpt", begint de Argentijn zijn lofzang richting Gravenberch. "Hoewel hij een hele jonge speler is, is hij op het veld vaak aanwezig en doet hij dingen die je niet zou verwachten van zo'n jonge speler. Misschien geeft hem dat een soort vertrouwen dat hem heel erg helpt als hij op het veld staat. In dat opzicht is Gravenberch een voorbeeld, omdat hij ondanks zijn jonge leeftijd een grote toekomst voor zich heeft. Hij heeft de persoonlijkheid en het talent."

Donderdagavond zal Ten Hag in het hart van de defensie zeer waarschijnlijk kiezen voor Lisandro Martínez en Timber. Laatstgenoemde maakt een ijzersterke ontwikkeling door, meent Tagliafico. "Jurriën is een speler die me heeft verrast. Hij is een agressieve speler die zijn territorium afbakent en laat zien dat het moeilijk is om hem voorbij te komen. Dat had ik nog niet eerder gezien bij Nederlandse spelers. Nederlanders zijn technisch wel goed, maar maken minder contact en zijn minder agressief. In dat opzicht heeft Timber echt indruk op me gemaakt. Hij is een complete speler."