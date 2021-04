Jack van Gelder heeft theorie over apart onderonsje tussen Foden en Haaland

Dinsdag, 6 april 2021

Erling Braut Haaland verloor dinsdagavond met Borussia Dortmund op bezoek bij Manchester City (2-1). Na afloop van de kwartfinale van de Champions League had de Noorse spits van BVB een opmerkelijk onderonsje met Phil Foden. Beide spelers hielden hun hand voor de mond, waardoor niet waarneembaar was wat ze zeiden. Jack van Gelder komt in de studio van Ziggo Sport met een theorie.

Foden en Haaland konden het na de wedstrijd opvallend goed vinden en omhelsden elkaar. Er gaan al tijden geruchten dat Manchester City belangstelling heeft voor Haaland, waarop Van Gelder inhaakt. "Hij zou hebben kunnen zeggen: 'Ik vind het vervelend dat het gebeurd is, maar ik speel volgend seizoen toch bij jullie.' En dat Foden zegt: 'Je moet bij mij in de buurt gaan wonen, dat is hartstikke leuk. Jij moet ook nog naar school, hè?' Het zou zomaar kunnen. Het is in ieder geval een leuke theorie."

Youri Mulder is het met de presentator eens. "Ik geloof dat wel, ja hoor", zegt de oud-spits. "Als er één club in de wereld is die hem kan bekostigen, dan is het City. Er zijn er niet veel meer." Haaland scoorde zelf niet, maar leverde wel een fraaie assist door de bal subtiel door te tikken naar Marco Reus. "Ik vond een aantal keer in de eerste helft dat hij gewoon diep moet gaan, maar hij werd wel een aantal keer bediend", zegt Mulder over Haaland.

Op doelpuntenmaker Reus is Mulder kritisch. "Er is deze week veel over hem te doen geweest in Duitsland", weet de analist. "Hij werd gewisseld door Edin Terzic tegen Eintracht Frankfurt, ze verloren die wedstrijd met 1-2. Hij ging er tergend langzaam uit, kreeg heel Duitsland eigenlijk over zich heen. Hij gooide zijn aanvoerdersband weg. En ik vond dat hij vandaag geen goede wedstrijd speelde. Veel balverlies. Van hem verwacht je gewoon meer. Die vrije trap moet ook beter, die moet op doel, op zijn minst." Reus schoot de vrije bal vanaf de rand van het strafschopgebied overigens in de muur. "Hij kon zijn stempel niet drukken", besluit Mulder.