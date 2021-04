Jadon Sancho meldt zich tijdens City - Dortmund gefrustreerd op Twitter

Dinsdag, 6 april 2021 om 21:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:17

Jadon Sancho heeft op Twitter live gereageerd op gebeurtenissen tijdens de wedstrijd van zijn ploeg Borussia Dortmund op bezoek bij Manchester City. De 21-jarige aanvaller zit thuis vanwege een spierblessure en zag op televisie hoe de 1-1 van Dortmund in zijn ogen onterecht werd afgekeurd door scheidsrechter Ovidiu Hategan. "Deze scheidsrechter moet nagekeken worden", schrijft Sancho.

City is in de eerste helft op voorsprong gekomen dankzij een doelpunt van Kevin De Bruyne. Dortmund dacht gelijk te maken via Jude Bellingham, die de bal afsnoepte bij City-doelman Ederson en zo kon doorlopen richting het doel. Ederson trapte daarbij tegen de onderkant van de voet van Bellingham aan, die simpelweg sneller bij de bal was. Toch vond Hategan het een overtreding van de middenvelder van Dortmund, tot ongenoegen dus van Sancho.

This Ref needs checking! ??????? — Jadon Sancho (@Sanchooo10) April 6, 2021

Ook de club zelf heeft inmiddels reageerd. "Niemals.", zo schrijft BVB op Twitter. De Duitse term laat zich vertalen naar het Engelse no way: een uitroep van ongeloof. In een andere tweet stuurt Dortmund alleen vijf vraagtekens achter elkaar de wereld in.

Youri Mulder spreekt in de studio van Ziggo Sport schande van het moment. "Het probleem zit hem in feit dat hij te vroeg fluit", aldus de oud-aanvaller. "Hij moet het eerst door laten gaan en dan kun je het moment daarna altijd nog beoordelen. Er is helemaal niks aan de hand. Laat het nou gewoon doorgaan! Het is ongelooflijk."

'Onbegrijpelijk!' ?? Sierd snapt er niks van dat deze goal van de 17-jarige Bellingham wordt afgekeurd wegens een overtreding. De middenvelder krijgt ook nog eens geel ? Wat vinden jullie? ??#ZiggoSport #UCL #MCIBVB pic.twitter.com/ykfHIRxoHw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 6, 2021

Hategan was eerder dit seizoen de scheidsrechter bij het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir, dat door de Roemeen werd gestaakt vanwege een vermeend racisme-incident.