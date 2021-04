SC Cambuur en Robert Mühren breken records tijdens zevenklapper

SC Cambuur heeft op Tweede Paasdag uitstekende zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper won met afgetekende cijfers van Excelsior: 7-2. Er was wederom een hoofdrol voor topschutter Robert Mühren, die nu meer dan dertig keer heeft gescoord dit seizoen. Nummer twee De Graafschap deed net als Cambuur goede zaken in de race om een ticket voor promotie richting de Eredivisie. Voor NAC Breda daarentegen waren de druiven zuur tegen Go Ahead Eagles

NAC Breda - Go Ahead Eagles 0-1

De bezoekers uit Deventer begonnen met aanvallende intenties aan de ontmoeting met NAC en dat leverde na een halfuur spelen het gewenste resultaat op. Uit een afgemeten hoekschop wist Jeroen Veldmate de openingstreffer voor the Eagles aan te tekenen. In het restant van de eerste helft maakte de Parel van het Zuiden een nogal machteloze indruk in aanvallend opzicht. Na rust ging het beter met de Bredanaars, maar een nederlaag kon desondanks niet voorkomen worden. Mario Bilate had nog een grote kans na goed voorbereidend werk van Sydney van Hooijdonk, maar diens inzet halverwege de tweede helft vloog over het doel. Ook in de vier minuten toegevoegde tijd kwam er geen verandering in de stand in het Rat Verlegh Stadion. NAC blijft derhalve vierde staan en moet hopen dat nummer drie Almere City FC later vandaag tegen Roda JC Kerkrade niet verder uitloopt. Het gat bedraagt twee punten, met NAC dat een wedstrijd meer speelde.

SC Cambuur - Excelsior 7-2

De koploper in de Keuken Kampioen Divisie kwam stroef uit de startblokken en men keek al na zes minuten tegen een 0-1 achterstand aan. Joël Zwarts was degene die Excelsior aan de leiding bracht, al was de Rotterdamse euforie van korte duur. Jarchinio Antonia kreeg de bal op maat aangespeeld van Robert Mühren en na een kwartier spelen gaf het scorebord alweer 1-1 aan. De meeste actie van het treffen in Leeuwarden volgde echter in de tweede helft. Topschutter Elías Már Ómarsson kapte en draaide in minuut 52 en bracht Excelsior wederom op voorsprong. In het laatste half uur echter stelde Cambuur orde op zaken. Mühren kopte de lijstaanvoerder op gelijke hoogte na ruim een uur spelen, waarna Ragnar Oratmangoen korte tijd later de 3-2 aantekende voor de ploeg van trainer Henk de Jong.

Met de treffer van Oratmangoen was het verzet van Excelsior gebroken. Een kwartier voor tijd ging de bal op de stip na een handsbal in het strafschopgebied van Excelsior. Mühren maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter en de topscorer staat nu op dertig treffers namens Cambuur dit seizoen, een clubrecord. In de 84ste minuut was het Friese feest compleet toen Oratmangoen zijn tweede treffer van deze Tweede Paasdag aantekende na een slimme aanname in kansrijke positie. Kort voor het einde maakte Luigi Bruins een lichte overtreding, waardoor de thuisclub opnieuw een strafschop kreeg. Mühren pakte het buitenkansje met beide handen aan en tilde zijn aantal naar 31 treffers met de 6-2. Oratmangoen tekende in de toegevoegde tijd voor zijn hattrick, waarmee de eindstand op 7-2 werd bepaald. Cambuur staat na de winst op 76 punten uit 32 duels, een record in de Keuken Kampioen Divisie.

Jong FC Utrecht - De Graafschap 0-1

De Superboeren lieten zich vrijdag nog verrassen door FC Dordrecht (0-3). Drie dagen later was de promotiekandidaat wél bij de les in de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Het enige doelpunt van de ontmoeting in de Domstad viel halverwege de eerste helft. Daryl van Mieghem verschalkte zijn directe tegenstander op slimme wijze en liet vervolgens doelman Thijmen Nijhuis kansloos met een schot door zijn benen. De Graafschap ging vervolgens op jacht naar de tweede treffer op Sportpark Zoudenbalch, die er uiteindelijk niet zou komen. Melvin Platje raakte in blessuretijd nog de paal namens de bezoekende ploeg. De Doetinchemmers verstevigen desondanks de tweede plaats en doen goede zaken in de strijd om promotie naar de Eredivisie.

TOP OSS - FC Volendam 2-0

De thuisspelende ploeg nam sportieve revanche op de derbynederlaag tegen FC Den Bosch (1-0) van afgelopen vrijdag. Tegen FC Volendam werd in minuut twaalf optimaal geprofiteerd van geschutter in de verdediging van de bezoekers. Livio Milts ontving uiteindelijk de bal, omspeelde doelman Joey Roggeveen en zorgde koeltjes voor de 1-0. Volendam probeerde terug te komen in de wedstrijd, maar dat leverde niet de gelijkmaker op. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal liep Roggeveen aanvaller Dennis van der Heijden omver, waardoor TOP Oss een strafschop kreeg. Diezelfde Van der Heijden ging vervolgens achter de bal staan en zorgde voor de tweede Osse treffer. De thuisclub vindt aansluiting bij de middenmoot, terwijl Volendam op plek zeven blijft staan.