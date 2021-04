PSV krijgt hulp aangeboden: ‘Je ziet het aan David Neres en Antony bij Ajax’

Maandag, 5 april 2021 om 15:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:34

Heurelho Gomes hoopt dat het Braziliaanse contingent bij PSV op termijn wordt uitgebreid. Bij de Eindhovense club staan momenteel alleen Mauro Júnior en Luis Felipe onder contract en als het aan de voormalig doelman ligt komt daar binnen niet al te lange tijd verandering in. Gomes werkt tegenwoordig onder meer als zaakwaarnemer en in die hoedanigheid ziet hij de nodige Braziliaanse talenten aan zich voorbijtrekken die interessant zouden kunnen zijn voor de Eredivisie.

"Het zou mooi zijn als PSV weer een sterke connectie krijgt met Brazilië", spreekt Gomes zijn hoop uit in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Ik kan zo de beste spelers voor ze uitkiezen." Gomes, tussen 2004 en 2008 actief in het Philips Stadion, had in zijn tijd bij PSV te maken met landgenoten Alex, Robert, Alcides, Diego Tardelli, Cássio Ramos, Fágner en Jonathan Reis. Daarnaast vierden in het verdere verleden de topaanvallers Romário en Ronaldo grote successen bij de huidige nummer twee in de Eredivisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de optiek van Gomes is een club als PSV een ideale tussenstap voor Braziliaanse spelers op weg naar de topcompetities in Europa. "Nederland is de perfecte ingang naar de rest van Europa", aldus de oud-doelman, die zelf via PSV de stap naar de Premier League maakte en enige jaren voor Tottenham Hotspur en Watford uitkwam. "Je ziet het aan David Neres en Antony bij Ajax. Het is goed voor de spelers zelf en Nederlandse clubs kunnen later veel geld verdienen aan zulke voetballers."

Gomes weet uit ervaring hoe moeilijk het is om de stap van de Braziliaanse competitie naar Europa te maken, zeker als het een topcompetitie betreft. Een tussenperiode bij bijvoorbeeld PSV is dan ook zijn advies. "Braziliaanse talenten zijn vaak niet klaar om direct naar de Premier League te gaan en in Nederland krijgen ze de tijd om zich te ontwikkelen", zo concludeert Gomes, die elf keer voor de Braziliaanse nationale ploeg speelde en medio 2020 een punt zette achter zijn actieve loopbaan.