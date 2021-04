ESPN speculeert over opvolger van Ryan Gravenberch voor tien miljoen euro

Zondag, 4 april 2021 om 20:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:21

Joey Veerman maakte zondag een goede indruk in de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax (1-2). De middenvelder bereidde het openingsdoelpunt van Mitchell van Bergen voor en viel de gehele wedstrijd op met fraaie cross- en dieptepasses. Volgens verslaggever Hans Kraay junior van ESPN stond Veerman mogelijkerwijs tegenover zijn toekomstige club, want hij zou op een 'schaduwlijst' staan, 'mocht Ryan Gravenberch weggaan'.

Veerman wordt vaker voorzichtig in verband gebracht met topclubs uit de Eredivisie, maar heeft een contract tot de zomer van 2024 in Friesland. Hij heeft dan ook 'niets gehoord' over de Amsterdamse schaduwlijst waar hij op zou staan. "Hier is al veel te veel over gezegd. Laten we het allemaal maar afwachten, Hans", reageert hij. Veerman is evenwel blij met zijn optreden. Voorafgaand aan de 1-0 stuurde hij doelpuntmaker Mitchell van Bergen op keeper Kjell Scherpen af; na de pauze zette hij Van Bergen nog eens vrij voor de keeper.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vorige maand verloor Heerenveen in de halve finale van de TOTO KNVB Beker met 0-3 van Ajax en speelde Veerman geen gelukkige wedstrijd. Voelde hij daarom een extra drang om zich te bewijzen? "Die vraag had ik wel verwacht", reageert hij lachend. "Tegen Feyenoord en PSV heb ik goed gespeeld, maar tegen Ajax heb ik twee keer niet goed gespeeld. Meteen zei iedereen dat ik het niet liet zien in de topwedstrijden, dus ik was er wel op gebrand om het vandaag te laten zien."

In de studio van ESPN wordt een mogelijke stap van Veerman naar de Nederlandse top besproken. Kenneth Perez betwijfelt of de 22-jarige creatieveling die stap aan kan. "Het is gewoon echt een heel, heel fijne speler. Bij mij blijft wel de twijfel of hij de absolute top aan kan. Ik weet niet of hij links- of rechtsaf gaat, dus of hij het mentale gedeelte oppakt. Maar voetballen kan hij als alle jongens bij topclubs. Bij een topclub speel je misschien niet altijd en is het wat harder. Kan hij dat of knapt hij daarop af?"

"Het is niet helemaal een gok", vult Marciano Vink aan. Perez noemt een denkbeeldige transfersom van tien miljoen euro, een bedrag dat vorige maand door voormalig clubvoorzitter Riemer van der Velde werd genoemd ('voor minder zou ik niet praten') en stelt dat het bij een dergelijk bedrag 'wel een gok' zou zijn. "Tien miljoen is voor Ajax minder een gok dan voor elke andere club in Nederland", reageert Vink daarop. "Je weet dat je voetbal in huis haalt, maar Kenneth geeft terecht aan dat er wel een vraagteken is. Veerman zelf is de enige die dat kan weghalen."

‘Naar die feestjes gaat Joey Veerman volgens mij minder vaak’

Is Joey Veerman klaar voor de stap naar een topclub? Lees artikel

Ook bij Dit was het Weekend wordt het optreden van Veerman zondagavond besproken. "Vandaag zag je de Veerman dit we zo vaak hebben gezien dit seizoen", geeft Perez aan bij het praatprogramma. "Als hij de bal krijgt, kun je als aanvaller gewoon vertrekken. Hij kan heel veel meters overbruggen met een pass. Dit is de Joey Veerman die we graag willen zien en die qua voetballende kwaliteiten altijd mee kan bij een topclub." De analist weidt uit over het 'mentale' gedeelte. Hij vindt het bijvoorbeeld opmerkelijk dat Veerman niet wil uitkomen voor Jong Oranje.

"Jong Oranje zegt hij zelf iedere keer af. Daar voelt hij zich niet prettig bij. Daar zitten misschien wat Randstadjongens in die over andere dingen praten dan hij zou willen. Geld, auto's, dat soort dingen. So fucking what? Ga daar gewoon heen en laat je zien op dat niveau. Het is jeugdvoetbal, maar je kunt je heel erg in de kijker spelen op zo'n EK", aldus Perez. Veerman heeft zelf nooit expliciet aangegeven waarom hij geen deel wil uitmaken van de selectie van Oranje, afgezien van de mededeling dat het gaat om privéredenen.