FC Utrecht kleineert jeugdig ADO Den Haag; Seedorf maakt debuut

Zondag, 4 april 2021 om 16:33

FC Utrecht heeft zondagmiddag een klinkende overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij ADO Den Haag lieten de Domstedelingen vanaf het eerste fluitsignaal met aanvallend voetbal niets aan het toeval over, waardoor er na negentig minuten spelen een 1-4 eindstand op het scorebord stond. Een smet op de wedstrijd was het wegvallen van zowel Mimoun Mahi als Bart Ramselaar. Beiden moesten wegens een blessure het veld al voor rust verlaten. Aan de stand op de ranglijst verandert er door het resultaat in het Cars Jeans Stadion overigens niets: Utrecht blijft zevende; ADO is nog altijd hekkensluiter.

Het maken van een opstelling was een flinke breinbreker voor trainer Ruud Brood, die wegens de nodige blessuregevallen noodgedwongen spelers uit het jeugdelftal liet debuteren. Zo mochten Xander Severina en Cain Seedorf (het neefje van Clarence Seedorf) hun debuut maken in de basiself, terwijl ook Silvinho Esajas voor het eerst tot de Haagse wedstrijdselectie behoorde maar startte vanaf de bank. Bij Utrecht keerde Simon Gustafson na bijna drie maanden blessureleed terug bij de wedstrijdselectie; Tommy St. Jago stond naar verluidt niet op het wedstrijdformulier vanwege een positieve coronatest.

Het artikel gaat verder onder de video Afellay, Farfan & Depay | TOP 5 GOALS #PSVHER Meer videos

Het werd al snel duidelijk dat ADO niet op volle oorlogssterkte aan de aftrap stond, want in de openingsminuten kreeg Utrecht via Gyrano Kerk en Benaissa Benamar al twee goede scoringsmogelijkheden. De onvermijdelijke openingstreffer viel in de tiende speelminuut. Adam Maher had een schitterende dieptepass vanaf eigen helft in huis, waarmee hij drie ADO-verdedigers het bos instuurde en Kerk in de gelegenheid bracht van dichtbij af te ronden: 0-1. Zes minuten later was het opnieuw raak.

Na fraai combinatiespel van de Utrechters legde Hidde ter Avest breed op Joris van Overeem, die ter hoogte van de rand van het zestienmetergebied overtuigend binnenschoot: 0-2. Net na de wissel van Mahi (hamstring) en voor het noodgedwongen vertrek van Ramselaar (botsing) kwam Utrecht op slag van rust op een 0-3 voorsprong. Het was Othman Boussaid die het leer voor zijn voeten kreeg uit de rebound en onverbiddelijk binnenschoot.

ADO had voor rust nauwelijks iets in de melk te brokkelen, maar ruim een kwartier voor tijd profiteerde Jonas Arweiler van het feit dat de bezoekers de teugels in de tweede helft enigszins lieten vieren. De zojuist ingevallen Arweiler kreeg de bal voor zijn voeten na een inschattingsfout van Benaissa Benamar en schoot koelbloedig binnen. Het slotakkoord werd overigens gespeeld door de ploeg van René Hake. Vanaf circa 25 meter kreeg Maher de kans om uit te halen, en deed dat met een geplaatst schot voortreffelijk: 1-4.