Stekelenburg snapt onrust na mededeling Ajax: ‘Telefoon stond roodgloeiend’

Vrijdag, 2 april 2021 om 20:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:15

Maarten Stekelenburg snapt dat veel supporters afgelopen woensdag zijn geschrokken door het bericht dat zijn aflopende contract formeel was opgezegd door de clubleiding. Beide partijen gaan op korte termijn echter met elkaar om de tafel over een nieuwe deal en Stekelenburg benadrukt vrijdag dat hij de intentie heeft om zijn verblijf in Amsterdam met minstens een jaar te verlengen.

"Ik kreeg ook een pushbericht van De Telegraaf. En opeens stond mijn telefoon roodgloeiend", blikt Stekelenburg op verzoek van De Telegraaf terug op de tumultueus verlopen woensdag. De 38-jarige doelman stelt de aanhang van Ajax gelijk gerust. "Volgens de cao moest Ajax voor 1 april formeel de aflopende contracten opzeggen. Maar we zijn in gesprek over een nieuwe, éénjarige verbintenis. En je gaat niet met elkaar om de tafel als er geen intentie is om bij te tekenen. Ajax wil nog een jaar met me door en ik met Ajax. Dus daar komen we wel uit."

Clubwatcher Mike Verweij, die het interview met Stekelenburg vrijdag afnam, bevestigt dat er bij Ajax wordt gewerkt aan een nieuwe verbintenis voor de geroutineerde doelman. "Ze zijn in gesprek over een nieuw contract en daar gaan ze uit komen. Stekelenburg gaat voor één jaar bijtekenen", aldus de Ajax-watcher. Stekelenburg is de eerste doelman van Ajax sinds André Onana een jaar schorsing kreeg opgelegd voor het gebruiken van een verboden middel. Zijn goede prestaties bij Ajax zorgden voor een terugkeer bij Oranje, al gunde bondscoach Frank de Boer hem geen speeltijd in de afgelopen drie interlands van Nederland.

Verweij komt tevens met nieuws over de bij Borussia Mönchengladbach genoemde Erik ten Hag. "Ten Hag wordt in de Duitse media nadrukkelijk in verband gebracht met Borussia Mönchengladbach, maar ik begreep dat hij dat zelf niet zo ziet zitten." Gladbach zoekt een opvolger van Marco Rose, die deze zomer instapt bij Borussia Dortmund. BILD meldde onlangs al dat er was gesproken met Ten Hag, al zei de Ajax-coach al snel dat de berichtgeving vanuit Duitsland niet klopte.