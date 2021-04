‘Nouri zit er regelmatig bij in de woonkamer. Dan kijken we voetbal’

Vrijdag, 2 april 2021 om 15:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:35

Abdelhak Nouri viert vandaag zijn 24ste verjaardag. Khalid Kasem, de vertegenwoordiger van de familie, geeft op NPO Radio 1 een update over hoe het met de voormalig middenvelder van Ajax gaat. Kasem legt aan Humberto Tan uit dat Nouri onderdeel uitmaakt van de familie en regelmatig meekijkt naar voetbalwedstrijden.

"De familie viert zijn verjaardag niet heel erg, dat hebben ze eigenlijk nooit gedaan", zegt Kasem in het programma Humberto. "Ik was gisteravond nog even bij Abdelhak. Ze staan er wel bij stil, vooral omdat er heel veel mensen bij stil staan. Ze krijgen veel telefoon, kaarten, brieven. Dat doet ze natuurlijk enorm goed. Dat betekent dat Appie nog steeds in alle gedachten en harten is van mensen die met hem meeleven."

De situatie van Nouri is het laatste jaar hetzelfde gebleven. "Het gaat eigenlijk onveranderd. Het heeft zich wat gestabiliseerd. Zijn broer heeft er toen wat over gezegd bij Matthijs van Nieuwkerk en eigenlijk is dat een beetje onveranderd gebleven." Mohammed Nouri zei bij De Wereld Draait Door destijds onder meer: "Hij slaapt, eet, fronst en boert maar is erg afhankelijk. Er is een bepaalde vorm van communicatie mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van het optrekken van wenkbrauwen. Maar dat is topsport voor hem."

Kasem denkt dat het door Mohammed Nouri geschetste perspectief op lange termijn zo zal blijven. "Er is veel hoop dat het misschien straks iets beter gaat, maar er is ook veel realiteitsbesef dat dit hetgeen is wat op de lange termijn zo zal blijven", aldus de belangenbehartiger van de familie.

Wel bevestigt Kasem dat Nouri bij bewustzijn is. "Ja, hij maakt ook wel contact en eigenlijk is het zo zoals zijn broer al vertelde: hij is erbij. Hij zit er ook regelmatig bij in de woonkamer. Dan kijken we voetbal. Hij maakt onderdeel uit van de familie. Hij is daar waar hij altijd was. Of hij plezier beleeft aan het kijken naar voetbal? Dat vind ik moeilijk in te schatten. Maar het is wel zo dat er genoeg naar de tv wordt geschreeuwd om hem heen, dus hij kan bijna niets anders dan meeleven, bij wijze van spreken."