Haaland lijkt optie minder te hebben: ‘Echt onmogelijk met deze bedragen’

Vrijdag, 2 april 2021 om 15:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:37

Het is nog maar de vraag of Manchester City in de zomerse transferperiode een vervanger van Sergio Agüero gaat aantrekken. Manager Josep Guardiola verklaart vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan de ontmoeting met Leicester City van zaterdagavond dat het gezien de coronapandemie onmogelijk is voor de koploper in de Premier League om tientallen miljoenen euro´s neer te leggen voor een nieuwe topspits. De komst van Erling Braut Haaland lijkt dan ook geen serieuze optie te zijn voor Guardiola.

"Met de huidige bedragen gaan we echt geen enkele spits aantrekken, dat is echt onmogelijk", zo benadrukt Guardiola op stellige wijze tijdens het persmoment in het Etihad Stadium. "Dat kunnen we ons simpelweg niet veroorloven. Alle clubs hebben het momenteel moeilijk in financieel opzicht en daar zijn wij geen uitzondering op. We beschikken over Gabriel Jesus en Ferran Torres, die het geweldig heeft gedaan. En Raheem Sterling kan als een soort valse spits opereren." Wat de plannen van Manchester City zijn op transfergebied kan de Spaanse coach niet zeggen. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar vandaag kan ik zeggen dat de kans niet groot is dat we voor volgend seizoen een spits kopen. We beschikken over voldoende spelers en in de jeugdopleiding lopen ook enkele interessante opties rond."

Guardiola verlegt vervolgens de aandacht naar Agüero, die maandag openbaar maakte dat hij Manchester City na tien seizoenen zal gaan verlaten. "We weten maar al te goed hij belangrijk hij voor ons is geweest en nog steeds is. Het zijn dan ook nooit makkelijke beslissingen", verwijst de manager van de lijstaanvoerder naar het aanstaande vertrek van de Argentijnse aanvaller, goed voor 257 treffers in 384 duels namens the Citizens. "Qua doelpunten is Sergio eigenlijk niet te vervangen. En als het gaat om wat hij voor deze club heeft betekend is het helemaal onmogelijk om hem te vervangen", deelt Guardiola een groot compliment uit aan Agüero.

Guardiola gaat op de persconferentie dus niet specifiek in op Haaland, die met name deze week veelal is genoemd als opvolger van Agüero bij Manchester City. Zaakwaarnemer Mino Raiola en vader Alf-Inge Haaland brachten donderdag zelfs een bezoek aan de club om een eventuele toekomstige deal te bespreken. Het tweetal bezocht in Engeland tevens Manchester United, Chelsea en Liverpool. Eerder op de dag waren er gesprekken met Barcelona en Real Madrid. ESPN meldde vorige week dat Borussia Dortmund minstens 180 miljoen euro verlangt voor Haaland en het is nu de vraag welke club bereid is dat bedrag op tafel te leggen.