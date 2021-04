Genee haalt verhaal bij Janssen: ‘Verdomme Theo, wat is dat nou?’

Donderdag, 1 april 2021 om 11:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:37

Theo Janssen is naast jeugdtrainer van Vitesse ook analist bij NOS, waar het contract van de voormalig middenvelder onlangs werd verlengd. Een teleurstellende gebeurtenis voor Wilfred Genee, die juist had gehoopt om Janssen naar Veronica Inside te kunnen halen, zeker met het oog op het naderende EK. Genee vraagt de analist donderdagochtend enigszins met een kwinkslag om een verklaring.

"Ik zou bijna willen zeggen: Verdomme Theo. Want de laatste keer dat wij elkaar spraken hadden we net de deuren geopend en een dag daarna heb je bijgetekend bij de concurrentie. Wat is dat nou zeg, hoe kon dat nou?", zo opent Genee het gesprek in de uitzending van Radio Veronica. "Ik kan niet blijven wachten op jullie, hè", antwoordt Janssen op gevatte wijze. "Ik had net gezegd dat ik naar Marco (Louwerens, zenderbaas van Talpa, red.) zou toegaan, dan gaan we er tegenaan. Dan lees ik een dag daarna: Theo Janssen tekent bij", zo brengt Genee vervolgens in herinnering. "Doodzonde man, had even gewacht."

"Ja, ik blijf wachten. Volgens mij lopen de contracten van Johan Derksen en René van der Gijp over een jaar af, dan kun je bellen", geeft Janssen aan in het telefonische interview. De voormalig speler van onder meer Vitesse en Ajax is zeer tevreden over de verlengde samenwerking met de NOS. "Ik ben er heel blij mee, we gaan het EK en WK doen, dus in dat opzicht is het heel leuk wat ik ga doen. Met Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk gaan we gewoon een leuke show neerzetten." Genee vindt eigenlijk dat Janssen het WK in Qatar van 2022 zou moeten boycotten, vanwege de schending van de mensenrechten voor de arbeidsmigraten aldaar. De presentator annex radiomaker brengt het onderwerp overigens wel op een luchtige manier naar voren.

"Ik hoor heel veel mensen erover praten, maar uiteindelijk is het heel lang geleden besloten en gaan we het toch uitzenden en gaat iedereen er toch naar kijken", zo voorspelt Janssen. "Ik ga er gewoon zitten om een analyse te geven." Genee brengt vervolgens de rel rond Van Hooijdonk ter sprake. De oud-spits zette vraagtekens bij de aanstelling van Stéphanie Frappart voor het duel van Oranje met Letland, de allereerste keer dat Nederland te maken kreeg met een vrouwelijke scheidsrechter. De analist ontketende een ware discussie door te stellen dat Frappart zelf nooit op topniveau had gevoetbald. Onder meer Daphe Koster had veel moeite met de woorden van Van Hooijdonk na afloop van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

"Volgens mij is Pierre afgelopen zondag redelijk aangepakt door de mannen (in Studio Voetbal, red.)", zo haakt Janssen in op de discussie over Van Hooijdonk. "Die weet even hoe de anderen erover denken." Genee stelt gelijk dat we in Nederland 'doorslaan' in dergelijke gevallen. "Het is allemaal zo overgevoelig. Jeetje man, waar gaat het nog over?" Janssen is het daar roerend mee eens. "Je kan bijna niks meer zeggen, je moet heel erg opletten met wat je zegt. Pierre heeft zijn mening gegeven en daar kun je het mee eens zijn of oneens. Maar dat daar een hele discussie over komt, ja, dat vind ik een beetje overdreven." Janssen is overigens niet van plan om voortaan op zijn woorden te letten: "Ik zeg gewoon wat ik denk op dat moment en wat ik ervan vind. Ik probeer er niet echt over na te denken van wat wel kan en wat niet."