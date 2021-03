Jong Oranje treft Frankrijk; gebroken hart voor Madueke en consorten

Woensdag, 31 maart 2021 om 19:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:28

Jong Oranje treft op maandag 31 mei de leeftijdsgenoten van Frankrijk in de kwartfinale van het EK Onder-21. Les Bleuets boekten woensdag een 0-2 zege op IJsland en eindigen daardoor als runner-up in Groep C. Denemarken was met 3-0 te sterk voor Rusland en werd groepswinnaar met negen punten uit drie duels. In Groep D stootte Portugal samen met Kroatië door. Portugal won mede door een treffer van Barcelona-aanvaller Trincão de derde opeenvolgende wedstrijd (0-3 tegen Zwitserland) en Engeland kwam ondanks een overwinning een doelpunt tekort tegen Kroatië, dat in de blessuretijd de 1-2 maakte. Het werd zodoende een pijnlijke avond voor bankzitter Noni Madueke en consorten.

Jong IJsland - Jong Frankrijk 0-2

Frankrijk moest winnen om zich op eigen kracht te plaatsen voor de kwartfinale; bij een gelijkspel tegen IJsland was men afhankelijk van een Deense zege op Rusland. Uiteindelijk bleek Frankrijk de hulp niet nodig te hebben. De ploeg van bondscoach Sylvain Ripoll, met spelers als Matteo Guendouzi (Hertha BSC), Jonathan Ikoné (Lille OSC), Colin Dagba (Paris Saint-Germain) en Jules Koundé (Sevilla) in de basis, legde de basis voor de overwinning in de eerste helft. Guendouzi opende de score na zestien minuten, toen hij volledig vrij opdook voor keeper Elías Rafn Ólafsson na een lage voorzet van Alexis Claude-Maurice vanaf de rechterflank. De 0-2 kwam op naam van Odsonne Edouard. De doelpuntenmachine van Celtic werd aan de linkerflank gelanceerd door een splijtende pass van Faitout Maouassa en wipte de bal fraai over Ólafsson.

Jong Denemarken - Jong Rusland 3-0

In een tijdsbestek van 87 seconden trok Denemarken de wedstrijd naar zich toe. Het team van de Spaanse bondscoach Albert Capellas scoorde in minuut tien en minuut elf; het eerste doelpunt werd gemaakt door Jacob Bruun Larsen. De aanvaller van Anderlecht liep weg bij bewaker Artem Golubev, ontving de bal in het strafschopgebied van Jesper Lindstrom, omspeelde keeper Aleksandr Maksimenko en rondde af in een leeg doel. Lindstrom gaf ook de assist bij de 2-0: hij bood Anders Dreyer de kans om, via het been van Maksimenko, aan te tekenen voor de tweede treffer. Invaller Carlo Holse bepaalde de eindstand vlak voort ijd op 3-0. Denemarken, met Nikolai Laursen van FC Emmen op de bank, eindigt dankzij de overwinning als groepshoofd en neemt het in de kwartfinale op tegen Duitsland.

Jong Kroatië - Jong Engeland 1-2

Na twee opeenvolgende nederlagen in de groepsfase had Engeland aan enkel een zege op Kroatië niet genoeg om door te bekeren. The Young Lions moesten ook hopen dat Portugal zou winnen van Zwitserland én moesten een verschil in doelsaldo goedmaken ten opzichte van Kroatië en Zwitserland. Portugal won met 0-3 van Zwitserland en dus zou Engeland genoeg hebben aan een marge van twee doelpunten tegen Kroatië. Die zware opgave leek met succes te worden volbracht. Eberechi Eze benutte in de elfde minuut een penalty, die was toegekend na een vermeende overtreding van Bartol Franjic op Edward Nketiah; van contact leek nauwelijks sprake. Curtis Jones nam zestien minuten voor tijd het tweede doelpunt voor zijn rekening met een hard en diagonaal schot in de linkerhoek. In de tweede minuut van de blessuretijd dompelde Domagoj Bradaric Engeland echter in rouw met een prachtig afstandsschot. Hij zorgde ervoor dat Kroatië, met Ajax-keeper Dominik Kotarski in het doel, doorstoot.

Jong Zwitserland – Jong Portugal 0-3

Trincão had zondag al gescoord uit een strafschop tegen Engeland. Dat was de 2-0 en ook ditmaal maakte de aanvaller van Barcelona het tweede doelpunt van de wedstrijd. Na een uur spelen kon hij bij de tweede paal eenvoudig binnentikken, nadat Fábio Vieira een prachtige steekpass richting Tiago Tomás verstuurde en de achttienjarige spits van Sporting Portugal de bal bij Trincão kreeg. De 1-0 was in de derde minuut van de wedstrijd al gemaakt door Diogo Queirós, die boven zijn bewaker uit torende en raak kopte uit een voorzet van Vitinha vanaf de rechterflank. Na 64 minuten liet verdediger Jasper van der Werff, kind van twee Nederlandse ouders en opgegroeid in Zwitserland, zich op kinderlijke wijze van de bal zetten door invaller Francisco Conceição, die voor de 0-3 zorgde. Door een tweede gele prent voor Miro Muheim eindigde Zwitserland het duel met tien man.