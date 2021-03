Noa Lang doet schatting van zijn eigen vraagprijs: ‘Kun je nagaan!’

Woensdag, 31 maart 2021 om 15:41 • Jeroen van Poppel

De transferwaarde van Noa Lang wordt door Transfermarkt inmiddels geschat op twintig miljoen euro, maar de 21-jarige aanvaller van Club Brugge denkt niet dat hij voor dat bedrag mag vertrekken. Lang vertelt in gesprek met Helden verder hoe hij met een 'Noa Langetje' wegging bij Ajax.

Lang krijgt te horen dat zijn transferwaarde wordt geschat op twintig miljoen euro. "Kun je nagaan! Toen ik deze kant op ging, was ik 4,5 miljoen euro waard", reageert de dribbelaar, die op het EK Onder-21 een knieblessure opliep en daarom de laatste groepswedstrijd tegen Jong Hongarije (6-1 winst) moest missen. "Het kan snel gaan. Op een dag zal ik nog veel meer waard zijn. Als ik nu een transfer maak, zal de club nog meer dan twintig miljoen vragen, denk ik zo."

In de zomer werd Lang dus door Ajax verkocht aan Club Brugge. "Achteraf gezien ben ik blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Maar op het moment dat ik voor een vertrek koos, was dat niet leuk. Ajax was mijn droomclub. Maar ik wilde elke week spelen en bij Ajax stond Dusan Tadic op mijn plek. In de eerste wedstrijden van het seizoen speelde ik in totaal tien minuten. Ik was er klaar mee, dat heb ik heel duidelijk aangegeven bij trainer Erik ten Hag. Misschien heb ik het iets te duidelijk gezegd, dat is dus een ‘Noa Langetje’. Mijn carrière staat op de eerste plek, en ik wilde mezelf niet helemaal wegcijferen voor de club." Op de vraag wat een 'Noa Langetje' precies is, antwoordt hij lachend: "Nou, ik ben niet altijd de makkelijkste geweest."

Lang staat na dertig officiële wedstrijden voor Club Brugge op dertien goals en negen assists. Toch denkt de aanvaller zijn ware aard pas voor een deel aan België te hebben getoond. "Want het beste moet nog komen. Ik ben nog niet helemaal fit, heb ook corona gehad. Dat merk ik nog in de wedstrijden, mijn conditie is nog niet optimaal. Maar ik ben goed op weg. Nu is het zaak dat ik het constant laat zien, negentig minuten lang. Dit is ook nog maar het eerste jaar dat ik wekelijks op het hoogste niveau speel."