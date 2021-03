Open sollicitatie richting Ajax: ‘Hoop aan de slag te mogen als hoofdtrainer’

Woensdag, 31 maart 2021 om 14:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:00

Hedwiges Maduro had tijdens zijn actieve loopbaan te maken met verschillende grote namen als trainer. De huidige coach van het Onder 21-elftal van Almere City FC heeft van elke oefenmeester wel wat opgestoken en Maduro probeert die ervaring in zijn huidige rol over te brengen op jonge spelers. De voormalig middenvelder steekt zijn grote ambitie op trainersgebied in ieder geval niet onder stoelen of banken: ooit hoofdtrainer worden van Ajax.

"Momenteel train ik de Onder-21 van Almere City. Ik probeer veel toe te passen van wat ik van Danny Blind, Ronald Koeman en Unai Emery leerde", verduidelijkt Maduro in een interview op de website van Ajax. "Ik zie mezelf als een mix van die drie. Ik probeer rekening te houden met mijn spelers en hecht waarde aan hun achtergrond. Spelers zijn geen robots." De trainer annex analist geeft enkel voorbeelden van prettige ervaringen met coaches: "Emery gaf me zomaar een paar dagen vrij na een overwinning, Koeman kon een arm om je heenslaan en liep door ons heen. Dat was heel speciaal."

Maduro heeft als speler altijd heel goed gekeken naar de rol die een trainer had binnen een spelersgroep. "Ik probeer mijn spelers slimmer te maken, zodat ze zich bewust zijn van hun unieke kwaliteiten. Net als ik deed in mijn spelerscarrière wil ik slimme stappen zetten", aldus de oud-speler van onder meer Ajax, Sevilla en Valencia. "Ik werk liever bij een club waar niet alles perfect geregeld is. Dan ben ik verplicht om flexibel te zijn, wat heel leerzaam is." Maduro heeft in ieder geval een duidelijke doelstelling voor ogen: "Over twee jaar hoop ik mijn UEFA Pro te halen en daarmee overal te kunnen werken. Ik hoop in Spanje of bij Ajax aan de slag te mogen als hoofdtrainer."

De ambitieuze Maduro wijst Blind aan als zeer belangrijke factor tijdens zijn jeugdjaren bij Ajax. De voormalig bondscoach was de trainer van de gewezen middenvelder in de A1 van de Amsterdamse club in het seizoen 2003/04. "Blind heeft mij gevormd. Hij zorgde voor een stukje leiderschap en sprak heel veel met me. Hij zorgde ervoor dat ik wist wat mijn sterke en minder sterke kanten waren. Daardoor kon ik daarop inspelen en slimmer spelen. Mijn speelstijl was vergelijkbaar met die van Daley Blind. In dat seizoen in de A1 heb ik veruit het meest geleerd als voetballer", aldus Maduro.