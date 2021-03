Gravenberch: ‘Ik wil in de Eredivisie blijven, dat heb ik eerlijk aangegeven’

De wegen van Danzell Gravenberch en Sparta Rotterdam gaan na dit seizoen scheiden. Beide partijen hebben in onderling overleg besloten dat de optie voor een extra jaar in zijn aflopende contract niet geactiveerd gaat worden, zodat hij komende zomer transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club. Gravenberch spreekt tegenover Voetbalzone de wens uit om ook volgend seizoen in de Eredivisie actief te blijven.

“Over hem hebben we intern de grootste discussie gevoerd. We hebben hem vorig jaar bij Dordrecht weggehaald en werkte met een contract waarvan je zegt: ‘Je bent een jongen die het absoluut wil maken’. Hij heeft ongelofelijk veel progressie geboekt. Hij is nu 27 jaar en wil elke week in de basis staan, desnoods een treetje lager. We gunnen hem die transfer naar een andere club waar hij wekelijks wel aan spelen kan toekomen”, zo lichtte technisch directeur Henk van Stee via de officiële kanalen het naderende vertrek van Gravenberch toe.

“Daar kan ik me zeker in vinden”, zo reageert Gravenberch op de woorden van Van Stee. “Ik heb ook tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat ik liever wilde vertrekken, die heeft dat ook bij de club aangegeven. Voor mij is het interessanter om transfervrij te vertrekken dan de optie te lichten en nog een seizoen te blijven, want ik zag niet heel veel kansen. Dit seizoen heb ik niet zoveel kansen gehad, daar zag ik niet zo snel verandering in komen. Voor beide partijen is het beter om dan komende zomer uit elkaar te gaan.”

In één zinsnede van Van Stee kan Gravenberch zich echter niet vinden: hij is niet van plan om komende zomer een stapje terug te doen. “Ik wil het liefst op Eredivisie-niveau blijven, dat heb ik eerlijk aangegeven. Als ik een reële kans krijg, weet ik van mezelf dat ik dat aankan”, zo klinkt het vastberaden. Het jeugdproduct van Ajax knokte zich via TOP Oss en FC Dordrecht terug richting de Eredivisie, waar Sparta hem dit seizoen een kans bood. Gravenberch speelde voorlopig twintig wedstrijden, waarvan vier als basisspeler en waarin hij goed was voor vijf doelpunten. Omdat hij het in de pikorde doorgaans moet stellen met een rol achter Lennart Thy, Mario Engels en Reda Karchouch, stond Gravenberch in januari al niet onwelwillend tegenover een vertrek.

Daar bestond ook een mogelijkheid voor, want ADO Den Haag was concreet in de markt voor Gravenberch. “ADO zette ineens door in de laatste dagen van de transferwindow. Een paar weken eerder mocht ik gaan, maar uiteindelijk heeft Sparta toch besloten dat ze me nog nodig hadden. Dat is niet per se jammer, want het is ook mooi om te horen dat ze me niet zomaar wilden laten gaan. Het was wel even balen, omdat ik bij Sparta niet heel veel speelde. Daarna heb ik wat meer minuten gekregen.”

Na de winterstop liet Gravenberch zich onder meer zien in de met 4-2 verloren uitwedstrijd tegen Ajax, waarin hij twee doelpunten voor zijn rekening nam. “Vijf goals is niet slecht in het totaal aantal minuten dat ik heb gekregen”, glimlacht Gravenberch, die 5 doelpunten in 580 minuten verzorgde. Met 4 Eredivisie-treffers in 490 speelminuten behoort hij zelfs tot de vijftien spelers die dit seizoen gemiddeld het minst aantal minuten nodig hadden om tot een doelpunt te komen.

De vijf spelers die dit Eredivisie-seizoen het minste aantal minuten per doelpunt nodig hadden. Gravenberch bezet in dit lijstje de vijftiende plaats, met een doelpunt per 124 minuten.

“Kijk, als ik ergens tweede spits ben, kan ik knokken om eerste spits te worden. Maar bij Sparta ben ik soms derde, vierde of vijfde spits. Dan is het lastig om jezelf richting de basis te knokken. Het is nog een redelijk knappe prestatie dat het me hier gelukt is”, legt Gravenberch uit. “Ik ben 27, dus ik ben ervan overtuigd dat ik meer minuten kan maken. Als er een mooie club vanuit het buitenland komt, ga ik daar zeker over praten of nadenken. Maar de Eredivisie zou me het meest aanspreken. Ik kom van best ver en dit jaar heb ik toch vijf goals mogen maken, dat is niet heel slecht. Maar ik weet dat ik er nog meer uit kan halen, als ik de kans krijg. Ik ben benieuwd, ik hoop op iets moois en ga de komende maanden mijn stinkende best doen.”