Denemarken volgt Oranje met statement tegen situatie in Qatar

Zondag, 28 maart 2021 om 18:53 • Laatste update: 19:04

Ook Denemarken heeft zondag een statement gemaakt tegen Qatar. De spelers van de Deense nationale ploeg betraden voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië het veld met dezelfde shirts die Oranje zaterdag droeg voorafgaand aan de interland tegen Letland. Op de rode shirts van de Denen was eveneens de boodschap ‘Football supports change’ te lezen.

Na Noorwegen, Duitsland en Nederland is Denemarken het vierde Europese land dat een statement tegen de situatie in Qatar brengt. Noorwegen was vorige week het eerste land dat stelling nam, door tijdens de warming-up voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar een wit shirt met de tekst 'Respect, op en naast het veld' te dragen. Vlak voor de aftrap trokken de spelers weer een ander shirt aan met de tekst 'Mensenrechten, op en naast het veld' en daarmee poseerden ze tijdens het zingen van de volksliederen.

’FOOTBALL SUPPORTS CHANGE’ Trøjen viser holdets ønske om forandringer for migrantarbejderne i Qatar. Trøjerne bliver signeret og senere sat til salg. Pengene går til migrantarbejderne og deres pårørende pic.twitter.com/I0AeReSH4v — Fodboldlandsholdene ???? (@dbulandshold) March 28, 2021

De Duitse nationale ploeg droeg een dag later voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland zwarte shirts met een witte letter daarop. Gezamenlijk vormden die elf letters de boodschap 'Human rights'. Noorwegen verstevigde zaterdag voorafgaand aan het duel met Turkije zijn statement. Naast de boodschap 'Human rights, on and off the pitch' stond er op de shirts namelijk ook te lezen: 'Noorwegen, Duitsland, next?' Bij de twee landen stond een vinkje, als teken dat zij zich al uitgesproken hebben tegen de situatie in Qatar.

Aan dit rijtje kunnen dus Nederland en Denemarken worden toegevoegd. De Denen droegen voorafgaand aan het treffen met Moldavië dezelfde shirts als Oranje, met de tekst ‘Football supports change’. “Het shirt laat de wens van het team zien om in Qatar veranderingen door te voeren voor gastarbeiders”, schrijft de Deense voetbalbond op Twitter. “De shirts worden na afloop gesigneerd en geveild. De opbrengsten daarvan gaan naar de gastarbeiders en hun familie.”